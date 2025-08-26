O truque que fez algumas empresas multiplicarem suas vendas em tempo recorde

O marketing de afiliados está passando por uma transformação inédita na Europa, liderada pelo Reino Unido. Plataformas como TikTok Shop e Instagram Shopping estão redefinindo como consumidores descobrem, se conectam e compram produtos em tempo real.

Com o crescimento acelerado do TikTok, Instagram, YouTube e outras plataformas, o Social Commerce já movimenta trilhões globalmente. No Brasil, segundo dados da eMarketer, o volume de compras via redes sociais cresce a taxas superiores a 30% ao ano.

Esse cenário coloca o vídeo interativo como peça central na nova estratégia de afiliados, criando um ecossistema que conecta marcas, influenciadores e consumidores de forma dinâmica.

Apenas no Reino Unido, o TikTok Shop reúne mais de 200 mil vendedores ativos, o dobro do registrado no ano anterior e as vendas diárias aumentaram 93%, segundo o portal ChannelX.

Casos de sucesso, como o da marca Made by Mitchell, que faturou US$ 2 milhões na sua primeira semana após seu lançamento no TikTok Shop, reforçam o potencial desse novo modelo de comércio digital, conforme destacou a Vogue Business.

TikTok Shop: no centro do comércio social

O Reino Unido se tornou o laboratório ideal para o avanço do TikTok Shop, o número de transmissões ao vivo diárias na plataforma cresceu 64% no último ano, chegando a cerca de 5 mil sessões por dia, segundo o portal ChannelX.

Além disso, pequenas e médias empresas que utilizam a rede social já movimentaram mais de £1,2 bilhões, contribuindo com £1,63 bilhões para o PIB britânico e sustentando cerca de 32 mil empregos, de acordo com relatório do TikTok Newsroom.

Instagram Shopping: a força silenciosa

Embora o TikTok esteja no centro das discussões, o Instagram Shopping, por outro lado, continua sendo uma peça estratégica. Desde 2021, a plataforma conta com uma ferramenta nativa de marketing de afiliados, em que criadores podem ganhar comissões diretamente por vendas.

Além disso, o checkout integrado no aplicativo simplifica a jornada de compra e fortalece campanhas visuais.

"As compras em aplicativos impulsionaram o comércio digital a quilômetros de distância, porque as pessoas gostam de ter tudo em um só lugar, pois é fácil e conveniente, em vez de assistir a um vídeo, pesquisar os comentários sobre um item, pesquisar no Google e depois acessar o site da marca. Agora, tudo está a poucos cliques de distância" diz Julian Reis, CEO e fundador da SuperOrdinary.

