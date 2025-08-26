Da venda de vinis ao comando de um império: a trajetória de liderança de um visionário

Richard Branson, fundador do Virgin Group, mostrou como é possível liderar com ousadia, criatividade e foco no cliente, mesmo em setores tão variados quanto música, aviação e turismo espacial. Tudo isso enquanto equilibra risco, inovação e crescimento sustentável.

Vender discos de vinil pelo correio parecia apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas o que começou como um pequeno negócio se transformou em um conglomerado global, com dezenas de empresas e presença em diversos setores.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.

Experiência do cliente e propósito: a base do negócio

O grande diferencial de Branson foi criar marcas que oferecem experiências memoráveis, com identidade própria e foco no cliente. Isso permitiu escalar o grupo Virgin sem perder a essência de ousadia e inovação, algo raro em negócios tão distintos.

Além disso, ele construiu equipes motivadas e confiantes, incentivou a criatividade em cada empresa e manteve altos padrões de qualidade e serviço.

Essa abordagem deu a Branson liberdade para explorar novas ideias, aventuras e mercados sem perder o foco no impacto da marca.

Mais do que um empresário ousado, Branson se tornou um líder inspirador. Ele valoriza a cultura da empresa, a motivação da equipe e o impacto positivo sobre clientes e comunidades, mostrando que liderança não precisa ser convencional, pode ser audaciosa, divertida e transformadora.

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO