Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Da venda de vinis ao comando de um império: a trajetória de liderança de um visionário

Richard Branson transformou discos e paixão por experiências em um modelo de liderança reconhecido mundialmente

Luana Araujo
Luana Araujo

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14h17.

Richard Branson, fundador do Virgin Group, mostrou como é possível liderar com ousadia, criatividade e foco no cliente, mesmo em setores tão variados quanto música, aviação e turismo espacial. Tudo isso enquanto equilibra risco, inovação e crescimento sustentável.

Vender discos de vinil pelo correio parecia apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas o que começou como um pequeno negócio se transformou em um conglomerado global, com dezenas de empresas e presença em diversos setores.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.

Experiência do cliente e propósito: a base do negócio

O grande diferencial de Branson foi criar marcas que oferecem experiências memoráveis, com identidade própria e foco no cliente. Isso permitiu escalar o grupo Virgin sem perder a essência de ousadia e inovação, algo raro em negócios tão distintos.

Além disso, ele construiu equipes motivadas e confiantes, incentivou a criatividade em cada empresa e manteve altos padrões de qualidade e serviço.

Essa abordagem deu a Branson liberdade para explorar novas ideias, aventuras e mercados sem perder o foco no impacto da marca.

Mais do que um empresário ousado, Branson se tornou um líder inspirador. Ele valoriza a cultura da empresa, a motivação da equipe e o impacto positivo sobre clientes e comunidades, mostrando que liderança não precisa ser convencional, pode ser audaciosa, divertida e transformadora.

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos. 

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

  • Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?
  • O que todo líder de alta performance precisa dominar?
  • Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?
  • Como ser um gestor a nível internacional?
  • E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Liderança

Mais de Negócios

O truque que fez algumas empresas multiplicarem suas vendas em tempo recorde

Ele trocou a vida de startup pelo desafio de transformar SP em hub de tecnologia para o país inteiro

Mounjaro em pílula? Eli Lilly vai pedir aprovação de novo remédio para perda de peso neste ano

Como a Cacau Show se tornou a varejista com mais lojas no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Demissão do Fed: Lisa Cook processará Trump, diz advogado

Negócios

O truque que fez algumas empresas multiplicarem suas vendas em tempo recorde

EXAME Agro

Pagar agricultores é chave para avançar na transição energética, diz CEO global da Yara

Brasil

Prazo para manifestar interesse na lista de espera do Prouni encerra nesta terça-feira, 26