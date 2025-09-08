O que são search funds e por que comprar uma empresa pronta pode ser melhor que começar do zero?

Jason Jackson queria ser empreendedor, mas como muitos jovens, não tinha capital, nem ideia de negócio pronta. Tudo mudou quando ele conheceu os search funds, um modelo de investimento que permite adquirir empresas já em funcionamento com o apoio de investidores.

Sem precisar começar do zero, Jackson e seu sócio, Olaide Lawal, levantaram mais de US$ 5 milhões, compraram três clínicas odontológicas e transformaram o negócio em uma rede com sete unidades, vendida anos depois com lucro milionário. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Search funds

Essa modalidade, chamada empreendedorismo por aquisição, tem ganhado tração nos Estados Unidos, Canadá e outras partes do mundo.

Segundo um estudo da Stanford Graduate School of Business, 94 search funds foram lançados somente em 2023 na América do Norte, um recorde histórico. O levantamento também revelou retornos internos de 35,1% e retorno sobre investimento de 4,5 vezes para os fundos analisados desde 1984.

Na prática, o modelo funciona como uma espécie de fusão entre empreendedorismo e finanças estruturadas.

Jovens com perfil executivo levantam capital junto a um grupo seleto de investidores, buscam uma empresa para comprar, assumem a operação e, após alguns anos de crescimento e valorização do ativo, realizam a venda. O ciclo costuma durar entre cinco e dez anos.

Empresas tradicionais

O que torna esse caminho particularmente atraente é o perfil das empresas-alvo: negócios tradicionais, com receita recorrente, pouca regulação e clientela estável.

Setores como encanamento, controle de pragas, locação de equipamentos e clínicas odontológicas estão entre os mais visados. “São empresas difíceis de quebrar. Muito perdoadoras para quem está assumindo o primeiro cargo de CEO”, afirmou Jackson.

Finanças corporativas como alavanca estratégica

Para profissionais de finanças corporativas, o avanço desse modelo representa uma mudança relevante no ecossistema de investimentos.

A atuação deixa de se restringir à estruturação de grandes operações. Passa a incluir também o apoio a empreendedores de aquisição, análise de pequenas e médias empresas com alto potencial e gestão de capital em ciclos longos.

Dominar os search funds exige conhecimentos profundos em análise de fluxo de caixa, avaliação de risco, governança e negociação, habilidades cruciais para profissionais que querem se destacar em finanças corporativas.

