O plano de US$ 406 bilhões dessa startup para acabar com a solidão

A solidão deixou de ser apenas uma questão social para se consolidar como variável econômica relevante, impulsionando o surgimento de novos modelos de negócio voltados à conexão humana.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 pessoas no mundo enfrenta solidão persistente, cenário que gera impactos diretos em saúde, trabalho e produtividade, além de custos bilionários para a economia global.

Nos Estados Unidos, o fenômeno está associado a perdas de US$ 406 bilhões anuais em função de absenteísmo.

Nesse contexto, empresas passaram a estruturar soluções voltadas à reconexão social fora do ambiente digital. Uma delas é a WeRoad, startup europeia de viagens em grupo voltadas para pessoas que viajam sozinhas, avaliada em cerca de US$ 150 milhões.

Entenda como tendências sociais viram negócios e prepare-se para decisões financeiras mais estratégicas.

A companhia organiza experiências em que desconhecidos compartilham roteiros, atividades e convivência durante dias, com o objetivo de criar vínculos sociais em um ambiente estruturado.

A proposta da WeRoad e o modelo baseado em conexão

Fundada com foco em jovens adultos, principalmente na faixa dos 20 e 30 anos, a WeRoad estrutura viagens em pequenos grupos formados por pessoas que não se conhecem previamente.

O modelo parte da premissa de que, embora o turismo individual tenha crescido, há uma demanda por experiências compartilhadas durante essas jornadas.

Segundo a análise apresentada, o produto central da empresa não é o destino, mas a interação entre os participantes. A estrutura das viagens é desenhada para estimular convivência, com grupos reduzidos, atividades coletivas e exposição a contextos fora da rotina habitual. A proposta comercial, nesse caso, está diretamente ligada à criação de conexões sociais.

A economia da conexão e o posicionamento da empresa

A atuação da WeRoad se insere no que vem sendo chamado de economia IRL, segmento que reúne empresas voltadas a promover interações presenciais. Esse mercado inclui desde aplicativos de encontros e eventos até experiências organizadas, como jantares, coworkings e atividades em grupo.

Dentro desse contexto, a WeRoad utiliza o turismo como meio para estruturar conexões. A empresa parte de um setor já consolidado, o de viagens e experiências, avaliado em mais de US$ 1 trilhão globalmente, e adiciona uma camada de valor baseada na convivência entre os participantes.

O modelo também dialoga com uma mudança no comportamento do consumidor. Em vez de buscar apenas o serviço tradicional, como transporte ou hospedagem, parte do público passa a valorizar experiências que facilitem interação social, especialmente em um cenário de redução de espaços tradicionais de convivência.

Crescimento do mercado e interesse de investidores

O avanço de empresas como a WeRoad ocorre em um momento de aumento no interesse por negócios voltados à experiência e à interação. Dados citados indicam que o investimento de venture capital em startups de consumo cresceu 25% entre 2023 e o fim de 2024, movimento que inclui iniciativas da economia IRL.

Além disso, surgem fundos específicos voltados a esse tipo de negócio, assim como testes realizados por grandes plataformas digitais para incentivar encontros presenciais. Esses sinais indicam a formação de um mercado ainda em consolidação, mas com expansão impulsionada por mudanças estruturais no comportamento social.