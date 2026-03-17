Governo Milei formaliza retirada da Argentina da Organização Mundial da Saúde

A Argentina oficializou nesta terça-feira, 17, a saída da Organização Mundial da Saúde (OMS), um ano após a notificação formal da decisão ao organismo internacional.

O anúncio foi feito pelo chanceler Pablo Quirno, que afirmou que a retirada se tornou efetiva conforme as regras previstas na Organização das Nações Unidas e na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que estabelecem prazo de um ano após a comunicação oficial.

Governo cita soberania e críticas à OMS

A decisão de deixar a OMS foi anunciada em fevereiro de 2025 pelo governo do presidente Javier Milei, que apontou “profundas diferenças” com o organismo, especialmente em relação à condução da pandemia de Covid-19.

À época, o Executivo argentino afirmou que a medida ampliaria a autonomia do país para definir políticas de saúde pública e evitar interferência de organismos internacionais.

Cooperação seguirá por vias bilaterais

Segundo o governo, a Argentina continuará participando de iniciativas de cooperação internacional em saúde, mas por meio de acordos bilaterais e mecanismos regionais.

A gestão Milei defende que a saída permitirá maior flexibilidade na adoção de políticas adaptadas ao contexto local, além de maior controle sobre recursos destinados à área.

A decisão foi alvo de críticas de especialistas em saúde pública e política externa, que questionaram os impactos da medida.

Entre os principais pontos levantados estão possíveis prejuízos à coordenação internacional em crises sanitárias e à troca de informações estratégicas no combate a doenças.

*Com EFE