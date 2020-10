O evento de lançamento do anuário EXAME MAIORES E MELHORES, que nas edições anteriores ficava restrito aos principais executivos das empresas premiadas — com convite bastante disputado dentro das companhias –, será 100% digital na edição 2020.

Pela primeira vez em 47 anos, o conteúdo será aberto a todos no YouTube da Exame. A tradicional premiação será em um encontro online, com debates sobre assuntos atuais pelos mais importantes líderes do Brasil. Mais uma novidade é que o MELHORES E MAIORES também terá entretenimento com música.

O evento terá shows de Toni Garrido e Negra Li, que também serão os apresentadores da edição de 2020. Serão dois dias de evento, 18 e 19 de novembro, das 19h às 20h30, transmitidos pelo site, YouTube e Facebook da EXAME.

MELHORES E MAIORES: PARTICIPE

“Estamos oferecendo um conteúdo que antes ficava exclusivo a CEOs para todo o público, passando de um evento que era só uma premiação para uma nova experiência com música e muito conteúdo e com a presença confirmada dos maiores líderes do país”, afirma Gabriela Gaspari, head de Experience da Exame.

“Falaremos muito de futuro, discutiremos o Brasil de 2021, visto todos os aprendizados do mundo com os desafios vividos em 2020, com reflexões e informações que de fato interessam às pessoas. É a primeira vez que o evento é realizado em plataforma aberta para todo o Brasil”.

Os painéis de discussões abordarão três temas principais, mediados pelos jornalistas da EXAME: O Brasil de 2021; As empresas com melhores práticas durante a pandemia; e As empresas com melhores práticas em ESG.

Entre os convidados confirmados, estão o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, o economista Celso Toledo, a empresária Luiza Helena Trajano, Edu Lyra (Gerando Falcões), Teresa Vernaglia (CEO da BRK Ambiental), João Paulo Ferreira (CEO da Natura), Daniel Randon (CEO da Randon) entre outros executivos renomados.

FAÇA PARTE DO MELHORES E MAIORES 2020

Outra novidade nesta edição é que será lançado o canal exclusivo de MELHORES E MAIORES no portal da EXAME, com acesso por todas as plataformas da publicação. Os rankings das empresas estarão disponíveis para consulta em uma ferramenta que permitirá a análise da evolução dos principais indicadores das 500 maiores.

O novo canal digital será permanente na plataforma EXAME, e contará também com reportagens e cases das empresas premiadas.

“Com a nova identidade da EXAME, o mais amplo e prestigiado estudo sobre a evolução dos negócios no país também foi renovado. Criamos uma verdadeira enciclopédia das marcas, de forma que o banco de dados vai ficar disponível para todos os leitores EXAME” explica Pedro Thompson, CEO da EXAME.

“Sabemos o quanto essas informações são úteis como referência para tomada de decisões empresariais, o que apenas consolida o nosso papel como mídia mais relevante para as lideranças”, afirma.