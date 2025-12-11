Vivara troca CEO pela quinta vez em menos de dois anos: veja o motivo

O conselho de administração da Vivara (VIVA3) destituiu Ícaro Borrello do cargo de diretor-presidente. O executivo ficou pouco mais de um ano à frente da companhia. Em seu lugar, foi eleito Thiago Lima Borges, ex-CFO da Smart Fit. É a quinta troca de comando na companhia em menos de dois anos.

A rede de joalherias Vivara (VIVA3) também promoveu mudanças na diretoria operacional. Bruno Kruel Denardin deixou o cargo de diretor de Operações, sendo substituído por Cassiano Lemos da Cunha, eleito para a função. Ambos os executivos tomaram posse nesta quinta-feira, com mandatos válidos até maio de 2027.

Sucessão planejada

A Vivara afirmou que a mudança atual faz parte de um processo de sucessão planejado, conduzido pelo Conselho de Administração nos últimos meses. Segundo a companhia, a reformulação do colegiado neste ano levou os conselheiros a revisarem as perspectivas estratégicas da empresa e as competências necessárias para liderar o próximo ciclo de crescimento.

Nesse contexto, o Conselho contratou uma consultoria especializada para conduzir um processo amplo e estruturado de seleção, em busca de um perfil alinhado às principais alavancas futuras de criação de valor, incluindo excelência operacional com crescimento sustentável, disciplina na alocação de capital e o contínuo fortalecimento dos mecanismos de governança corporativa.

Currículo

Thiago Borges possui mais de 20 anos de experiência executiva, tendo tendo liderado processos de abertura de capital com altos padrões de governança corporativa em companhias líderes em seus setores, diz o comunicado da Vivara.

Além CFO, ele também foi diretor de relações com investidores do Grupo Smart Fit, onde atualmente é conselheiro. Também atuou como vice-presidente corporativo e posteriormente como Conselheiro da Arezzo&Co.

Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Salvador – UNIFACS e possui MBA pela Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA).