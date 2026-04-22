O efeito Ana Paula Renault: marca de acessórios cresce 40% após BBB 26

Para compor com looks leves e sóbrios, a Ana Paula Renault escolheu acessórios coloridos na marca Nega Lora (Globo)
Freelancer em Negócios
Publicado em 22 de abril de 2026 às 16h27.
O Big Brother Brasil 2026 agitou as redes sociais nos últimos 100 dias. Entre os fãs, o programa deste ano ficou conhecido como “edição de colecionador”. Além de telespectadores interessados no reality, o BBB também movimentou o trabalho de empreendedores.
A mineira Ana Paula Renault, consagrada campeã na última terça-feira (21/04), levou para casa peças de roupas e acessórios de produção nacional que chamaram a atenção de quem assiste.
A Nega Lora é uma marca de acessórios de Belo Horizonte que foi usada pela mineira desde o primeiro dia do programa. Desde então, o número de seguidores dobrou e o faturamento cresceu cerca de 40% durante esses três meses.
“Foi uma emoção e um retorno muito grande para a marca, que soma quase 150 mil seguidores no Instagram", diz Daniela Lima, fundadora da Nega Lora.
Agora, o desafio é fidelizar os novos clientes, com foco nas redes sociais e em lançamentos.
Ana Paula entrou em contato com a marca Nega Lora no final de 2025. Ela compartilhou que estava participando de um projeto e que gostaria de usar os acessórios da marca.
“Vou usar peças leves, queria peças coloridas, com temática do mar”, comenta a campeã do BBB em áudio enviado para Daniela e compartilhado nas redes sociais.
“Oferecemos enviar as peças para ela conhecer, mas ela fez questão de vir pessoalmente. Disse que queria conhecer a dona da marca”, diz Daniela.
A empreendedora já conhecia a participante do reality e aceitou prontamente a visita. “Ela dialoga com a história da marca. É uma mulher forte que, independentemente da sua situação financeira, segue batalhando pelos outros”, afirma.
Levando em consideração as roupas que seriam utilizadas, elas escolheram as melhores opções de colares e pulseiras.
“Ela queria acessórios que dessem uma levantada no look. A gente já tinha essas peças e, como ela já conhecia a marca e os nossos produtos, foi basicamente uma escolha. Depois, a gente só montou os mixes para ela”, diz.
A empreendedora, no entanto, não sabia que os acessórios seriam utilizados no BBB 26. A surpresa foi revelada logo no primeiro dia do programa, quando a mineira entrou com um mix de colares da marca Nega Lora.
As peças também estavam presentes nas imagens de divulgação de Ana Paula, com o conjunto rosa claro e os colares de bandana com pingentes de peixe.
“Ela usou vários dias as nossas peças, e isso rodou o Brasil inteiro”, afirma Daniela.
Desde os primeiros dias, os espectadores já queriam saber de onde vinham as peças, e o resultado foi perceptível nas redes sociais.
No início do ano, o Instagram da marca tinha 72 mil seguidores. Hoje, já soma mais de 148 mil.
O programa impulsionou a demanda pelas peças usadas. "Ela usou um colar de orixás. Muitas páginas marcaram a gente e muitas pessoas reconheceram. A demanda foi enorme, vendemos milhares”, afirma.
Outro destaque foram os colares de bandana.
A marca também apostou em publicações que mostravam quais eram e os valores das peças utilizadas pela mineira.
Além do crescimento nas redes sociais, o impacto também se refletiu nas vendas. Durante os 100 dias, o faturamento da loja cresceu cerca de 40%.
Agora, a expectativa é fidelizar os clientes, com foco nas divulgações nas redes sociais e no lançamento de novas peças autorais.
A história da Nega Lora começa na infância de Daniela Lima. “Aos sete anos, eu pedi para minha mãe fazer lacinhos de cabelo para eu vender e ajudar na situação financeira de casa”, lembra.
Na vida adulta, em 2011, a Nega Lora surge após o fim de um relacionamento, quando Daniela se viu sem recursos. Com R$ 300, ela foi à Rua 25 de Março, em São Paulo (SP), para comprar acessórios e revender.
Foi na Feira Hippie, aos domingos, que ela começou a vender bijuterias.
“A barraca virou um sucesso, e a demanda cresceu a ponto de a gente abrir lojas. Depois veio a internet, que ampliou ainda mais esse alcance. Na pandemia, isso se intensificou: com todo mundo em casa, o digital ganhou ainda mais força”, afirma Daniela.
Além das revendas, a empreendedora também apostou em peças autorais. Hoje, 10% dos acessórios vêm de curadoria, e os outros 90% são produzidos pela marca. Desse total, 80% das vendas são resultado das peças próprias.
“Trabalhamos com peças para o Dia das Mães, com iniciais, pingentes e elementos que representam os filhos, algo que tem muito valor afetivo. Também desenvolvemos coleções temáticas, como a que criamos para a Copa do Mundo”, diz.
Hoje, a marca já fatura sete digitos e pretende continuar crescendo após a visibilidade dada pelo BBB.
O boom vindo da Ana Paula foi inédito para a marca, mas a experiência com a Rede Globo já existia.
“Nós atendemos a Globo, com peças usadas em novelas e programas de TV, como Mais Você e Encontro”, diz Daniela. “A gente já tinha esse retorno antes, com artistas e com a própria televisão, mas o que veio depois foi fora da realidade”, afirma.
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