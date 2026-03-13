O conselho número 1 de educadora de Harvard que tem 5 fontes de renda e ganha mais de US$ 1 milhão

(Arquivo Pessoal/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 11h30.
A busca pela liberdade financeira e flexibilidade no trabalho levou a Dra. Jenny Woo, educadora formada em Harvard e fundadora da Mind Brain Emotion, a explorar diversas fontes de renda passiva, segundo informações do CNBC Make It.
Hoje, seus jogos de cartas educacionais e ferramentas de desenvolvimento emocional são vendidos em mais de 50 países, transformando seu empreendimento em um caso de sucesso no universo das finanças corporativas.
Para quem deseja iniciar um negócio paralelo e garantir a sustentabilidade financeira, Woo compartilha alguns conselhos que podem fazer toda a diferença. Veja a seguir.
Segundo ela, muitos empreendedores falham ao ignorar a estratégia de lucratividade desde o início. O lucro líquido é a força vital de qualquer negócio e deve ser calculado com base na diferença entre as vendas e os custos operacionais.
Em seu caso, a primeira campanha de financiamento coletivo pelo Kickstarter foi essencial para cobrir custos iniciais e impulsionar as vendas, permitindo que ela alcançasse o ponto de equilíbrio e melhorasse suas margens de lucro.
A empresária também alerta para três erros comuns que podem comprometer a sustentabilidade financeira de um negócio:
No início de sua jornada, Woo vendeu produtos artesanais no Etsy, mas a precificação baixa prejudicou sua rentabilidade e dificultou futuros reajustes. O aprendizado veio com a transição para a Amazon, onde aproveitou o serviço de logística automatizada para aumentar sua eficiência e lucratividade.
Outro ponto crucial é a valorização do próprio trabalho. Ao iniciar sua atuação como palestrante e consultora, Woo cobrava valores abaixo do mercado para conquistar grandes clientes. No entanto, com o tempo, percebeu que os custos de oportunidade superavam os ganhos, forçando-a a reajustar suas tarifas.
Essa mudança foi essencial para a sustentabilidade de seu negócio.
Para avaliar se um empreendimento paralelo é realmente rentável, Woo sugere algumas perguntas fundamentais:
Essas reflexões ajudam a alinhar as metas financeiras e garantir que o projeto esteja contribuindo para o bem-estar pessoal e profissional.
A história de Jenny Woo destaca a importância de uma gestão financeira consciente e estratégica. No mundo das finanças corporativas, onde a tomada de decisões pode definir o sucesso ou o fracasso de um negócio, a disciplina financeira e a capacidade de antever desafios são essenciais.
