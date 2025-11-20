O CEO que odeia e-mails e não faz reuniões antes das 10h

O CEO do Airbnb, Brian Chesky, segue uma rotina matinal pouco convencional para um executivo de alto nível. Em vez de acordar cedo como a maioria dos profissionais, ele inicia seu dia por volta das 8h30, enquanto muitos ainda estão a caminho de seus trabalhos das 9h às 17h.

Embora prefira se exercitar à noite, Chesky dedica um tempo pela manhã para fazer cardio leve, sempre em jejum. Ele utiliza a StairMaster ou aproveita para dar uma caminhada com seu cachorro, buscando manter o corpo em movimento logo após acordar.

Sem e-mails!

Chesky tem uma abordagem diferente quando se trata de comunicação. Em vez de começar o dia respondendo e-mails, ele prefere ligações e mensagens de texto, que considera mais diretas e eficazes. “Eu simplesmente não gosto de e-mails”, disse ele em uma entrevista. Para ele, a comunicação rápida e direta é mais produtiva, e ele evita sobrecarregar seu dia com mensagens excessivas.

Reuniões só depois das 10h

O CEO do Airbnb também tem uma política rigorosa em relação ao seu horário de reuniões.

Ele não agenda compromissos antes das 10h da manhã, preferindo começar o dia de forma mais tranquila e focada, sem pressa. “Não gosto de ter reuniões seguidas. Prefiro ter tempo livre para caminhar e para o trabalho concentrado”, comentou Chesky, refletindo sua preferência por um ritmo de trabalho mais flexível.

Hora do café da manhã

Antes de sair para o escritório, Chesky opta por um café da manhã leve, acompanhado de duas xícaras de café preto, que o ajudam a se preparar para o dia de trabalho pela frente.

Por volta do meio-dia, Chesky já está pronto para a segunda refeição do dia, a não ser que esteja praticando jejum intermitente, o que altera sua rotina alimentar.