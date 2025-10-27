Invest

Airbnb vai adotar tecnologia 'antifesta' em reservas no Halloween

O Airbnb reforçou a segurança em seu sistema após um tiroteio que aconteceu em 2019 em um imóvel reservado pela plataforma

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19h01.

O Airbnb anunciou nesta segunda-feira que usará uma "tecnologia antifesta" para impedir que hóspedes utilizem a plataforma de forma inadequada durante o fim de semana de Halloween nos EUA e Canadá. O Dia das Bruxas é comemorado em 31 de outubro. O sistema do Airbnb avalia duração da estadia, tipo de propriedade e horário da reserva para bloquear pedidos considerados de “alto risco”.

“Somos pioneiros em medidas proativas para reduzir o risco de festas não autorizadas, e nossa tecnologia avançada para o Halloween é uma camada importante em um conjunto abrangente de políticas e ferramentas para dar suporte a anfitriões, hóspedes e comunidades locais, além de promover viagens responsáveis”, afirmou o Airbnb em comunicado.

Reservas bloqueadas

No ano passado, 38 mil pessoas nos EUA e 6,3 mil no Canadá tiveram reservas bloqueadas durante o Halloween. A tecnologia também já foi usada em vésperas de Ano Novo e feriados de verão, como Memorial Day e 4 de Julho. Desde que implantou a proibição de festas em 2020 para conter a disseminação da Covid, a taxa de eventos registrados caiu 50%, com a medida oficializada em 2022.

O Airbnb reforçou a segurança em seu sistema após um tiroteio que aconteceu em 2019 em um imóvel reservado pela plataforma - cinco pessoas morreram na tragédia. Na época, o CEO Brian Chesky proibiu “casas de festa” e passou a reprimir condutas abusivas de anfitriões e hóspedes.

Segundo a empresa, contas que violarem a política de festas podem ser suspensas ou banidas, e anfitriões podem contar com recursos como cordão de segurança 24 horas e sensores de ruído.

