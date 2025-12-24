Negócios

O CEO que acorda 4h para ler e-mails e almoça com os funcionários

Combinando força física, disciplina e foco extremo, executivo lidera a Apple com hábitos rígidos e previsíveis

Tim Cook: veja a rotina do CEO da Apple (Arturo Holmes/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05h01.

Tim Cook, CEO da Apple, segue uma rotina de alta disciplina e constância. Ele acorda entre 3h45 e 4h, lê e-mails de clientes e funcionários e vai direto para a academia antes do café da manhã. Segundo o próprio executivo, esse início antecipado permite controlar melhor o dia antes que os imprevistos do trabalho surjam.

Aos 63 anos, Cook treina todos os dias com foco em musculação, sem tocar no celular durante a atividade física. Após o banho, toma café com cereal sem açúcar, leite de amêndoas, claras de ovos e bacon de peru — tudo pensado para sustentar o ritmo da manhã.

Às 7h, ele passa pela Starbucks para pegar café antes de chegar ao Apple Park, onde inicia longas reuniões com as equipes de produto, marketing e executivos. As maratonas podem durar até seis horas, com Cook participando ativamente, fazendo perguntas técnicas e operacionais.

Trabalho intenso e hábitos consistentes

Durante o almoço, Cook opta por frango com arroz e se senta no refeitório com os funcionários. Essa prática reforça sua imagem de líder acessível e integrado à cultura da Apple.

À tarde, ele retoma reuniões estratégicas e operacionais, focando tanto em questões do dia quanto em decisões de médio e longo prazo. É conhecido por ser um dos últimos a sair do escritório, mantendo atenção contínua sobre os projetos da empresa.

Mesmo com a rotina exigente, ele prioriza o equilíbrio. Após o expediente, costuma praticar caminhadas, ciclismo e escalada. À noite, janta cedo e dedica um tempo à leitura de livros como To Kill a Mockingbird e Shoe Dog, antes de dormir por sete a oito horas — tempo que considera essencial para manter a clareza mental.

