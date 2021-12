O Boticário: entrega rápida é estratégia para impulsionar vendas

A pandemia da covid-19 e as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros fizeram a marca de cosméticos O Boticário acelerar os processos de vendas multicanal. Para acertar na estratégia, o Grupo Boticário escolheu integrar as lojas físicas nas vendas digitais.

Assim, hoje mais de dois mil pontos de venda, dos cerca de quatro mil, disponibiliza a retirada de pedidos nas lojas em até 24 horas. Além disso, há uma redução média no prazo de entrega em 2 dias, quando comparado ao ano passado. Já a modalidade de frete super expresso oferece a opção de entrega no mesmo dia para pedidos aprovados até às 12h em mais de 40 cidades.

"Os avanços relacionados à redução de prazo de entrega e retirada em loja só foram possíveis graças à estruturação que fizemos junto da nossa rede de franquias neste ano. Foi um trabalho de expansão e preparação das nossas lojas e hubs logísticos, planejando desde gestão de estoque e abastecimento até a gestão de ferramentas e sistemas", diz Lívia Masiero, diretora de e-commerce do Grupo Boticário.

Resultados

Segundo a executiva, em 2017, o Grupo Boticário iniciou o processo de melhoria das vendas multicanais e na pandemia a operação foi intensificada. Com isso, foi possível manter a agilidade na entrega na operação mesmo em períodos como a Balck Friday, que registrou crescimento de 37% no e-commerce em novembro quando comparado ao mesmo mês de 2020.

Em 40 cidades das principais regiões do país, pedidos com pagamento aprovado até às 12h já possuem a opção de entrega no mesmo dia, através do frete super expresso, que inclusive foi disponibilizado aos consumidores durante novembro, mês de Beauty Friday.

“Nosso objetivo é garantir que os nossos consumidores recebam nossos produtos com excelência no atendimento e cada vez mais rápido. A operação de entrega no mesmo dia, por exemplo, já tem importante participação nas cidades onde está ativa”, diz Masiero.

Na modalidade Clique & Retire, disponível em 100% das capitais brasileiras e em diversas regiões do País, a marca permite a retirada do pedido feito online em até 24h. Para garantir este formato de venda, os franqueados atuam como centros de distribuição, que passam a receber os pedidos online, separar o produto e entregar ao cliente.

"Tivemos a diminuição de prazo de entregas e, decorrente disso, aumento de vendas. Nos estados em que o ecommerce cresceu 45% em novembro, quando comparado ao mesmo mês de 2020, foram os estados com maior redução de prazo. Assim, a loja vai continuar sendo um canal fundamental para o Boticário, mas dar opções para o consumidor traz resultados importantes".

App

Também no mês da Black Friday, O Boticário comemorou o fato de ter aplicativo de beleza mais baixado nos smartphones. O aplicativo foi responsável por mais de 50% das vendas do e-commerce com ofertas exclusivas e milhões de clientes cadastrados no Clube Viva, programa de fidelidade da marca.

“Fomos o app de beleza com mais downloads em 2020 e o desempenho se mantém em 2021. O desafio é manter essas conversas com ofertas permanentes garantindo as melhores experiências de compra e a Beauty Week nos mostrou que estamos na direção certa: entre os mais de cinco mil comentários, 89% foram de satisfação com o canal”, diz Masiero.