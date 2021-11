Conheça as empresas com maiores índices de satisfação dos clientes

Em um mundo onde a oferta de produtos e serviços cresce exponencialmente, as empresas que se esforçam para entender as reais necessidades dos clientes e proporcionar soluções que correspondam às suas expectativas são as que mais se destacam. Não à toa, o “customer centered” (cliente no centro) aparece dentre os pilares das culturais organizacionais de empresas dos mais variados setores.

Nesse contexto, o NPS (sigla em inglês para Net Promoter Score) também ganhou destaque. Trata-se de uma metodologia desenvolvida no início dos anos 2000 para medir o nível de satisfação dos clientes por meio da chamada Pergunta Definitiva: “de zero a dez, qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa, produto ou serviço a um amigo?”. Com base nesse indicativo, as empresas são capazes de aprimorar produtos e serviços e aumentar o nível de satisfação de seus stakeholders.

Foi de olho nessa tendência que a EXAME e a SoluCX se juntaram para a criação do NPS Awards, uma premiação que tem como objetivo reconhecer as empresas brasileiras que mais se destacam quando o assunto é satisfação dos clientes.

Em sua segunda edição, que acontece no dia 18 de novembro, a partir das 18h, o prêmio reconhecerá as empresas com o melhor NPS do Brasil nas seguintes categorias: alimentação, telecom, drogarias, seguradoras, supermercadistas, automotivo, planos de saúde, home center, moda e vestuário e lojas de departamento.

Veja, abaixo, quem são as finalistas de cada segmento.

Para chegar à lista de finalistas, 46.475 pessoas foram ouvidas. A coleta de dados aconteceu entre 21 de junho e 21 de julho e foi realizada por meio do NPS Benchmark, um produto desenvolvido pela SoluCX com o objetivo de mensurar a percepção de mercado de uma marca em comparação aos seus principais concorrentes.

NPS AWARDS - Programação

Com cerca de três horas de duração, a segunda edição do NPS Awards terá início às 18h e acontecerá em modelo híbrido. Além da premiação, que será transmitida ao vivo dos estúdios da EXAME, painéis online e gravados com especialistas do setor também farão parte da programação. A empresária Camila Coutinho, por exemplo, falará sobre o customer experience no varejo de moda e beleza no painel que vai ao ar às 19h40.

Veja abaixo a programação completa.