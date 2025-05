Nova plataforma conecta startups catarinenses a investidores

A Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e a Valuez lançaram uma plataforma digital que conecta startups de Santa Catarina a investidores e fundos de investimento. A iniciativa faz parte do programa Acate Invest, criado em 2024 para aproximar atores do setor financeiro ao ecossistema de inovação local.

A plataforma atua como um hub de oportunidades de negócios, onde startups associadas à Acate podem expor dados financeiros de forma organizada e transparente.

Do outro lado, investidores-anjo, fundos e empresas do mercado financeiro acessam esses dados para identificar negócios com potencial de crescimento alinhados a seus critérios.

“Sabemos como o processo de captação é crucial para as startups e como investidores valorizam informações claras e bem estruturadas”, afirma Túlio Duarte Christofoletti, vice-presidente de Ecossistema da Acate. “Nosso objetivo é unir esses públicos e dar suporte para o desenvolvimento dos negócios.”

O que tem no hub?

A plataforma oferece geração automática de relatórios estratégicos e documentos customizados, facilitando a avaliação das startups e as negociações com investidores. Além disso, traz uma interface intuitiva com identidade visual própria da Acate.

Segundo Fabio Ferrari, diretor do programa Acate Invest, a ferramenta consolida informações como estágio da empresa, modelo de negócio, escalabilidade e faturamento. Isso permite que investidores filtrem oportunidades e façam análises detalhadas antes de entrar em contato.

Quem está por trás?

Fundada em 2022, a Valuez atua em avaliação de empresas e aceleração de negócios, com foco em planejamento, M&A e venture capital. Para o CEO Adonai Zanoni, a parceria com a Acate representa um avanço na maturidade do mercado local. “Facilitamos o acesso à inteligência financeira, fortalecendo a gestão das startups para sua evolução no mercado”, diz.

Com mais de 1.850 associados distribuídos em oito polos de inovação, a Acate é referência no fomento ao setor tecnológico catarinense desde 1986. Além do programa Acate Invest, a entidade gestiona incubadoras, laboratórios de inovação e verticais de negócios, além de atuar em conexão internacional.

O novo hub digital se soma a outras iniciativas presenciais da entidade, como encontros, rodadas de negócios e networking, ampliando as opções para startups e investidores em Santa Catarina.