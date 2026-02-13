Nova edição especial da EXAME destaca o Brasil que exporta

Em um ano marcado por tensões comerciais, queda no preço das commodities e instabilidade geopolítica, o Brasil encerrou 2025 com exportações recordes de US$ 348,7 bilhões, número que representa o terceiro maior superávit da história do país.

É nesse cenário que a nova edição especial da EXAME destaca as empresas que sustentaram esse desempenho e ampliaram a presença do país no mercado internacional. Com o título 'O Brasil que Exporta' e produzida em parceria com a ApexBrasil, a publicação vai além dos números da balança comercial e busca entender como companhias de diferentes setores reagiram a um ambiente mais complexo.

O pano de fundo é um comércio exterior que cresceu 3,5% em valor e 5,7% em volume, mesmo diante do chamado tarifaço dos Estados Unidos e de um mercado global mais competitivo.

Melhores dos Negócios Internacionais 2025

A revista também apresenta os vencedores do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025, que reuniu 19 organizações entre cooperativas, startups, indústrias e empresas de serviços. Ao todo, mais de 350 iniciativas se inscreveram na edição, avaliadas por representantes da agência de promoção comercial, da revista e de órgãos do governo federal.

O conjunto das histórias revela um país exportador menos concentrado e mais diverso. Da bioeconomia amazônica da Ybyrá Biodesign da Amazônia ao mel orgânico da Cooperativa Mista dos Apicultores da Microrregião de Simplício Mendes (Comapi), passando por tecnologia embarcada, genética bovina e soluções digitais, a internacionalização aparece como estratégia estruturada.

Grandes grupos também figuram entre os destaques, como a Intelbras, que consolidou rede de distribuidores na América Latina, e o Grupo Stefanini, que aposta em inteligência artificial como eixo central de sua expansão global. No agronegócio, cooperativas como a Cooxupé reforçam a liderança brasileira no café arábica, conectando milhares de produtores ao mercado externo.

Outro eixo relevante da edição é o papel do investimento estrangeiro e da infraestrutura na competitividade brasileira. A multinacional francesa Engie, por exemplo, realizou no país o maior aporte de sua história em 2024, ampliando projetos em geração renovável e transmissão de energia, movimento que dialoga com a transição energética global.

Confira a edição especial aqui.