Nestlé tem resultado trimestral mais forte em uma década

A Nestlé divulgou nesta quinta-feira maior aumento trimestral de vendas dos últimos 10 anos, impulsionada por itens incluindo café e produtos para animais, superando desempenho da Danone e definindo uma elevada base de comparação com a Unilever.

"Nosso nível de confiança para chegar a uma taxa de crescimento orgânico de mais de 4% (este ano) certamente aumentou devido ao nosso desempenho no primeiro trimestre", disse o presidente-executivo, Mark Schneider, a investidores em uma videochamada nesta quinta-feira.

O comércio eletrônico da Nestlé também teve um bom desempenho no primeiro trimestre, com alta de vendas de 40%, e a empresa teve uma performance satisfatória na área "Health Science" - linha de marcas que oferecem soluções nutricionais para diversas questões de saúde -, à medida que as pessoas compraram mais vitaminas e suplementos. A demanda por leites enriquecidos também impulsionou o segmento de lácteos.

"Foi o número trimestral mais forte desde 2011", disse o analista da Kepler Cheuvreux Jon Cox, apontando para uma recuperação nos mercados emergentes, enquanto o analista da Bernstein Bruno Monteyne descreveu os números como "um resultado incrível".

A Nestlé confirmou previsão de desempenho para o ano, de um maior crescimento orgânico de vendas, que exclui oscilações cambiais e atividade de aquisições e desinvestimentos.

Schneider afirmou que a companhia prefere esperar para ver como a recuperação das economias em relação à pandemia se desenrola no segundo trimestre antes de revisar as metas para o ano, que agora parecerem conservadoras. Ele alertou contra expectativas excessivas para a margem, uma vez que os custos de insumos estão aumentando.

As vendas orgânicas deram um salto de 7,7% no primeiro trimestre contra 4,3% no mesmo período do ano passado, superando a previsão de crescimento de 3,3% vinda de um consenso de analistas compilado pela empresa. A Danone divulgou nesta semana queda de 3,3% nas vendas do período.

A Unilever divulga resultado de primeiro trimestre em 29 de abril.

Nas Américas, e também na Ásia, houve forte crescimento, enquanto na Europa a alta foi de 4,4%.

O café foi o maior impulsionador do crescimento da companhia, com o item em cápsulas da Nespresso crescendo mais de 17%, os laticínios quase 16% e os produtos de cuidado para animais de estimação em torno de 9%.

O segmento de negócios focado em food service, que vende alimentos e bebidas para restaurantes e hotéis, enfrentou dificuldades no primeiro trimestre, embora não tanto quanto no início da pandemia. Já a área nutrição infantil voltou a crescer na China, mas está em dificuldades em outras regiões à medida que as taxas de natalidade caem.

Schneider disse que o foco da empresa em aquisições está em categorias de alto crescimento, como café ou produtos para animais, mas "em todo o espectro, se algo for adequado e nos fortalecer, estamos abertos", afirmou.