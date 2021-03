Nestlé aposta em lançamentos à base de plantas no Brasil

No ano em que completa 100 anos de presença no Brasil, a fabricante de alimentos Nestlé vai investir na ampliação de seu portfólio à base de plantas. Serão mais de 12 itens lançados no mercado brasileiro nesta frente ao longo de 2021.

Segundo a companhia, as inovações são parte de uma estratégia global da Nestlé para oferecer opções tanto para aqueles que adotaram a alimentação vegana ou vegetariana, quanto para os flexitarianos - ou seja, pessoas que seguem uma mudança de comportamento para reduzir o consumo de itens de origem animal -, além daqueles que buscam adotar hábitos alimentares e estilos de vida diversificados. Pensando nisso, a companhia investiu cerca de 40 milhões de reais nessa frente nos últimos três anos.

Segundo pesquisa da GFI Brasil em parceria com o IBOPE, realizada em 2020, 49% dos brasileiros declaram terem reduzido o consumo de carne e 59% já incluem bebidas vegetais em sua dieta, sendo que 39% afirmam que já consomem alternativas vegetais pelo menos três vezes por semana.

Os motivos para o consumo de produtos à base de plantas acompanham tanto um aumento da população vegetariana quanto um maior envolvimento das pessoas com questões ambientais e busca por novas opções mais equilibradas. No caso das bebidas vegetais, o consumo também é motivado por uma parcela da população que possui intolerâncias ou alergias relacionadas ao leite animal.

Lançamentos

O primeiro lançamento à base de plantas da Nestlé neste ano será com a marca Nescafé Dolce Gusto. Serão dois novos itens do portfólio de Lattes: o Macchiato Amêndoas e o Macchiato Coco. Ambos os produtos têm torrefação média e intensidade 5, além de serem opções zero lactose, e tem o Brasil entre os 35 países que comercializam os itens. Os produtos foram desenvolvidos globalmente, na Suíça, e levaram mais de um ano entre pesquisa e desenvolvimento.

As novidades já estão disponíveis para o consumidor em caixas com 12 cápsulas, exclusivamente no e-commerce de Nescafé Dolce Gusto.

Sorvete Vegano

Em junho de 2019, a Nestlé trouxe para o Brasil mais de 20 opções de produtos plant-based da marca Nature’s Heart, produzidos pela equatoriana Terrafertil, da qual a multinacional suíça é sócia majoritária desde o início de 2018.

Agora em 2021, a marca lança o primeiro sorvete vegano para a rede Bacio di Latte. O produto será feito com bebida vegetal de aveia da linha Nature's Heart e estará disponível nas lojas da Bacio di Latte em todo o Brasil a partir de março. . A criação ficou a cargo do chef e head de inovação da Bacio di Latte, Oliver Kirkham.

Desenvolvimento

As novidades somam ao portfólio da Nestlé, que já conta com opções como o Ninho na versão pronta para beber, lançado em setembro de 2019. Desde 2015, a marca Nesfit também já traz opções nessa frente para o consumidor. Em 2020, a companhia lançou Nesfit Sabor Natural, produto com 7g de proteína, além de versões vegetais em pó de Ninho e Molico.

A expectativa da Nestlé para 2021 é triplicar o resultado de vendas em produtos à base de plantas em relação a 2020, incluindo as novidades em frentes como produtos culinários e cafés.