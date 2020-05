Neoenergia tem lucro de R$ 577 mi no 1º trimestre, alta de 17%

A elétrica Neoenergia registrou lucro líquido de 577 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, avanço de 17% em relação a igual período do ano passado, informou a empresa nesta segunda-feira.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somaram 1,5 bilhão de reais no período, crescimento de 14,1%, enquanto os investimentos bateram 964,5 milhões de reais, alta de cerca de 10%.

A empresa destacou investimentos de 34,5 milhões de reais em energia eólica no período, com o desenvolvimento de 27 parques em dois complexos no Nordeste, e disse esperar que a capacidade instalada total atinja 1,5 gigawatt (GW) até 2022.

“Vemos no 1º trimestre de 2020 o crescimento sólido do Ebitda e do lucro líquido… Eles refletem a nossa disciplina financeira, a rentabilidade dos nossos negócios e eficiência operacional”, disse em nota o presidente-executivo da Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle.

Ele afirmou que a empresa enfrenta o cenário da pandemia de coronavírus com “solidez e tranquilidade”, acrescentando que o setor de energia é vital para a retomada econômica do Brasil.

“A crise se apresenta de forma desafiadora, mas a Neoenergia está preparada. Não há crise que não traga oportunidade”, disse Ruiz-Nagle.

Ainda segundo o balanço, a empresa registrou no primeiro trimestre um aumento de 1,8% na base de clientes, com 244 mil novos clientes, enquanto a energia injetada atingiu 17.423 gigawatts-hora (GWh).

A Neoenergia atua em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia no Brasil. A empresa possui áreas de concessões de distribuição no Nordeste (Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte) e em São Paulo, além de 4,5 GW instalados em geração.