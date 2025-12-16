Negócio ou caridade? O plano de Flávio Augusto para salvar uma escola de DJs

Crescer é o objetivo de quase todo empreendedor. Sustentar esse crescimento, porém, exige foco, método e decisões difíceis.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, uma escola de DJs enfrenta o desafio de reorganizar o negócio após anos de operação estável, mas sem escala.

Quem entra em cena para ajudar é o empresário Flávio Augusto, fundador da Wiser Educação.

A história começa há dez anos, quando a paulistana Tatiana Aguiar comprou a escola falida, reformulou processos, mudou a marca e colocou a empresa de pé.

Hoje, instalada na Rua Augusta, em São Paulo, a operação parou de crescer. A equipe é enxuta, a inadimplência é alta e o posicionamento digital, segundo a própria empreendedora, não reflete o potencial do negócio.

“Eu faço campanha, acompanho atendimento, cuido do financeiro e da operação. Funciona, mas me sobrecarrega”, diz Tati no episódio.

É nesse contexto que Flávio Augusto faz o primeiro diagnóstico e começa com uma pergunta direta: “Isso aqui é um negócio, um hobby ou caridade?”.

Para ele, o principal entrave está na falta de foco. “Quem quer fazer tudo, não faz nada”, afirma, ao defender que a escola priorize o público de alta renda que busca o curso como hobby.

O segundo choque vem das finanças. Flávio critica a inadimplência elevada e recomenda eliminar o boleto, mantendo apenas Pix, cartão e cheque. Também sugere rever preços e formato: menos tempo, mais valor. “O cliente de alta renda quer rapidez. Em dois dias ele aprende o que precisa.”

A reorganização interna fecha o diagnóstico. Flávio defende que Tati assuma o papel de líder comercial, contrate um gestor para cuidar da área administrativa e implemente um processo profissional de vendas, com foco em indicação ativa. “Venda por marketing é passiva. Você precisa vender, não sofrer compras”, diz.

No episódio, o empresário demonstra como captar indicações no momento da matrícula.

O episódio deixa lições que vão além do setor educacional: foco no público certo, disciplina financeira e vendas tratadas como processo, pilares importantes para transformar um negócio estável em um negócio escalável.

Empresas interessadas em participar dos próximos episódios podem se inscrever aqui.