Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Negócio ou caridade? O plano de Flávio Augusto para salvar uma escola de DJs

No novo episódio do Choque de Gestão, Flávio Augusto ajuda uma escola de DJs a rever foco, modelo de vendas e estrutura para voltar a crescer

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08h02.

yt thumbnail

Crescer é o objetivo de quase todo empreendedor. Sustentar esse crescimento, porém, exige foco, método e decisões difíceis.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, uma escola de DJs enfrenta o desafio de reorganizar o negócio após anos de operação estável, mas sem escala.

Quem entra em cena para ajudar é o empresário Flávio Augusto, fundador da Wiser Educação.

A sua empresa precisa passar por um Choque de Gestão? Inscreva-se aqui. É grátis!

A história começa há dez anos, quando a paulistana Tatiana Aguiar comprou a escola falida, reformulou processos, mudou a marca e colocou a empresa de pé.

Hoje, instalada na Rua Augusta, em São Paulo, a operação parou de crescer. A equipe é enxuta, a inadimplência é alta e o posicionamento digital, segundo a própria empreendedora, não reflete o potencial do negócio.

“Eu faço campanha, acompanho atendimento, cuido do financeiro e da operação. Funciona, mas me sobrecarrega”, diz Tati no episódio.

É nesse contexto que Flávio Augusto faz o primeiro diagnóstico e começa com uma pergunta direta: “Isso aqui é um negócio, um hobby ou caridade?”.

Para ele, o principal entrave está na falta de foco. “Quem quer fazer tudo, não faz nada”, afirma, ao defender que a escola priorize o público de alta renda que busca o curso como hobby.

O segundo choque vem das finanças. Flávio critica a inadimplência elevada e recomenda eliminar o boleto, mantendo apenas Pix, cartão e cheque. Também sugere rever preços e formato: menos tempo, mais valor. “O cliente de alta renda quer rapidez. Em dois dias ele aprende o que precisa.”

A reorganização interna fecha o diagnóstico. Flávio defende que Tati assuma o papel de líder comercial, contrate um gestor para cuidar da área administrativa e implemente um processo profissional de vendas, com foco em indicação ativa. “Venda por marketing é passiva. Você precisa vender, não sofrer compras”, diz.

No episódio, o empresário demonstra como captar indicações no momento da matrícula.

O episódio deixa lições que vão além do setor educacional: foco no público certo, disciplina financeira e vendas tratadas como processo, pilares importantes para transformar um negócio estável em um negócio escalável.

Empresas interessadas em participar dos próximos episódios podem se inscrever aqui.

Acompanhe tudo sobre:Choque de Gestão

Mais de Negócios

O CEO que domina SEO, trabalha presencial 12h por dia e fatura R$ 100 mi

Empresa de SC amplia presença em 50 países e projeta crescimento de 25%

Após quase fechar na pandemia, doc9 se reinventa e fatura R$ 45 mi em 2025

Mineira transforma salário de R$ 1 mil em negócio de R$ 4,5 milhões

Mais na Exame

Esporte

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

Negócios

O CEO que domina SEO, trabalha presencial 12h por dia e fatura R$ 100 mi

Ciência

3I/ATLAS: visitante cósmico passa pela Terra antes de desaparecer; veja quando

Brasil

Governo acelera negociação de pauta econômica em meio à crise com Congresso