NBC News anuncia corte de 7% de funcionários antes da separação de MSNBC e CNBC

Rede se prepara para operar de forma independente e lança novo serviço de assinatura

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20h41.

A NBC News anunciou o corte de 7% de seu quadro de funcionários - cerca de 150 das 2 mil pessoas -, enquanto se prepara para operar separadamente das redes a cabo MSNBC e CNBC. A medida faz parte da reorganização da NBCUniversal, controlada pela Comcast, que está desmembrando algumas de suas redes em uma nova empresa chamada Versant.

Os cortes atingem, principalmente, funções que davam suporte às redes de TV a cabo, que deixarão de ser compartilhadas. Ao mesmo tempo, a NBC News está contratando para 140 vagas abertas, e funcionários desligados estão sendo incentivados a se candidatar às novas oportunidades.

Esta é a segunda rodada de demissões da empresa neste ano. Em janeiro, cerca de 40 cargos foram cortados, representando de 2% a 3% do quadro da empresa. Apesar disso, a NBC News também continuou contratando em áreas estratégicas, incluindo funções digitais.

Mudança estratégica diante do declínio da TV a cabo

De acordo com informações do Business Insider, o desmembramento reflete o declínio contínuo da TV a cabo, com audiência migrando para plataformas de streaming.

A separação encerrará a relação de compartilhamento de recursos entre as redes, que nem sempre foi harmoniosa. A MSNBC terá que se reorganizar para produzir conteúdo sem depender da NBC News e adotar um novo nome, MS NOW, retirando o logotipo do pavão da NBC.

Foco em streaming e jornalismo premium

A NBC News planeja lançar ainda este ano um novo serviço de assinatura, de modo a oferecer cobertura jornalística selecionada e conteúdo premium.

A emissora tem reforçado a colaboração com suas mais de 200 afiliadas locais, ampliando a cobertura de notícias de última hora e unindo reportagens locais e nacionais.

