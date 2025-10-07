Mercado Livre anuncia combo de assinatura com Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+ por R$ 39,90

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento do Meli+ Mega, plano que combina assinaturas da Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+ em uma única assinatura.

Até dezembro, o preço da assinatura será de R$ 39,90. Depois, sobe para R$ 74,90 por mês.

“Estamos lançando algo que não existe em nenhum país do mundo, uma assinatura única que integra as quatro maiores plataformas de streaming do mundo”, afirma Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME.

Além do acesso aos streamings, o Meli+ Mega oferece vantagens no e-commerce, como frete grátis para compras acima de R$ 19 com entrega rápida, cupons exclusivos e cashback via Mercado Pago.

O público alvo do novo programa

A estratégia do Mercado Livre com o plano Meli+ Mega busca atinge um público mais amplo, especialmente as classes médias e as mais baixas.

Segundo Pablo Garcia, VP de Loyalty e Entertainment, a ideia é "democratizar o acesso ao conteúdo". "Queremos chegar não só às grandes capitais, mas também às classes médias e mais baixas, com um preço acessível”, afirma.

Garcia afirmou que o plano oferece uma experiência muito simples: uma assinatura, quatro plataformas, com cancelamento automático das assinaturas antigas.

O mercado brasileiro de streaming

O consumo de streaming no Brasil cresceu nos últimos anos. Em 2024, o país contava com 32,7 milhões de lares assinando pelo menos um serviço de streaming, um aumento de 1,5 milhão em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Ancine.

Ainda segundo o levantamento, esse crescimento gerou um faturamento estimado de R$ 70 bilhões apenas no segmento de streaming para aquele ano.

Só no primeiro semestre de 2025, houve um aumento de 24% nas remessas ao exterior relacionadas ao pagamento de serviços digitais, totalizando quase US$ 10 bilhões, o que reforça a expressiva demanda do brasileiro por conteúdo digital e streaming de vídeo.

O Mercado Livre já vem explorando o mercado de assinaturas com os planos Meli+ Essencial e Total, que oferecem integrações como o acesso ao Disney+ em versão com anúncios e descontos em outros serviços, além de benefícios exclusivos no marketplace.