Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Mercado Livre anuncia combo de assinatura com Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+ por R$ 39,90

Meli+ Mega reúne quatro grandes serviços de streaming e benefícios exclusivos do Mercado Livre em uma única assinatura mensal; preço vale até dezembro

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12h02.

Última atualização em 7 de outubro de 2025 às 12h05.

O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento do Meli+ Mega, plano que combina assinaturas da Netflix, Disney+, HBO Max e Apple TV+ em uma única assinatura.

Até dezembro, o preço da assinatura será de R$ 39,90. Depois, sobe para R$ 74,90 por mês.

“Estamos lançando algo que não existe em nenhum país do mundo, uma assinatura única que integra as quatro maiores plataformas de streaming do mundo”, afirma Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, em entrevista exclusiva à EXAME. 

Além do acesso aos streamings, o Meli+ Mega oferece vantagens no e-commerce, como frete grátis para compras acima de R$ 19 com entrega rápida, cupons exclusivos e cashback via Mercado Pago.

O público alvo do novo programa

A estratégia do Mercado Livre com o plano Meli+ Mega busca atinge um público mais amplo, especialmente as classes médias e as mais baixas.

Segundo Pablo Garcia, VP de Loyalty e Entertainment, a ideia é "democratizar o acesso ao conteúdo". "Queremos chegar não só às grandes capitais, mas também às classes médias e mais baixas, com um preço acessível”, afirma. 

Garcia afirmou que o plano oferece uma experiência muito simples: uma assinatura, quatro plataformas, com cancelamento automático das assinaturas antigas.

O mercado brasileiro de streaming

O consumo de streaming no Brasil cresceu nos últimos anos. Em 2024, o país contava com 32,7 milhões de lares assinando pelo menos um serviço de streaming, um aumento de 1,5 milhão em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Ancine.

Ainda segundo o levantamento, esse crescimento gerou um faturamento estimado de R$ 70 bilhões apenas no segmento de streaming para aquele ano.

Só no primeiro semestre de 2025, houve um aumento de 24% nas remessas ao exterior relacionadas ao pagamento de serviços digitais, totalizando quase US$ 10 bilhões, o que reforça a expressiva demanda do brasileiro por conteúdo digital e streaming de vídeo.

O Mercado Livre já vem explorando o mercado de assinaturas com os planos Meli+ Essencial e Total, que oferecem integrações como o acesso ao Disney+ em versão com anúncios e descontos em outros serviços, além de benefícios exclusivos no marketplace.

Acompanhe tudo sobre:StreamingDisneyNetflixHBO MaxMercado Livre

Mais de Pop

Esqueça a conta dos 7 anos: seu cachorro ou gato pode estar mais velho do que parece; entenda

Odete Roitman morreu mesmo? Mistério em 'Vale Tudo' cria teorias nas redes sociais

Odete Roitman morreu; veja quem são os suspeitos e possíveis motivos

Quem matou Odete Roitman? Saiba quando o assassino será revelado em 'Vale Tudo'

Mais na Exame

Inteligência Artificial

'IA não vai roubar seu emprego, vai multiplicá-lo', diz CEO da Box

Future of Money

OranjeBTC estreia na bolsa com foco em bitcoin e reserva de R$ 2 bilhões

Mercados

Ouro supera marca dos US$ 4 mil e pode ir muito além até fim do ano que vem, diz Goldman Sachs

Tecnologia

Meta lança mais de 100 Comunidades no Threads e reforça disputa com X, antigo Twitter