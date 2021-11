Natura &Co e WaterBear lançam documentário em serviço de streaming

Uma comunidade amazônica que transformou uma árvore à beira da extinção em símbolo de abundância e fonte de geração de renda para seus moradores. Essa é a história de Tree of Plenty, documentário que marca o início da parceria entre Natura &Co e a plataforma WaterBear, serviço de streaming que reúne conteúdos originais sobre sustentabilidade para conscientizar e inspirar ação em torno do tema.

A pré-estreia do filme, produzido pela WaterBear, acontece nesta segunda-feira, 1º de novembro durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow. No Brasil, Tree of Plenty será lançado na plataforma no dia 4 de novembro.

A EXAME estará na COP26. Acompanhe as novidades em primeira mão

Com cerca de oito minutos, o documentário mostra que a Ucuuba, árvore nativa dos ribeiros da Amazônia, gera uma renda três vezes maior para as comunidades de seu entorno quando preservada.

O manejo adequado da espécie para a coleta de seus frutos se mostrou uma alternativa rentável e sustentável ao mero corte das árvores, cuja madeira era usada na fabricação de cabos de vassoura e palitos de fósforo.

Depoimentos de integrantes do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém reforçam que o novo uso econômico das ucuubeiras foi determinante na manutenção da floresta em pé e no desenvolvimento local, e permitiu que as mulheres da região conquistassem independência financeira.

Tree of Plenty tem o propósito de fazer com que o mundo volte seus olhos para a Amazônia, o maior repositório de biodiversidade do mundo. A região abrange nove países, é lar de uma em cada dez espécies conhecidas e abriga mais de 30 milhões de pessoas.

Por outro lado, o desmatamento fez com que algumas áreas da Amazônia emitam mais CO2 do que absorvem. Se florestas tropicais como a Amazônia continuarem a ser derrubadas no ritmo atual, o mundo não cumprirá as ambições do Acordo de Paris, de limitar o aumento da temperatura global em 1,5°C.

Parceria entre Natura &Co e WaterBear

O grupo Natura &Co estabeleceu uma parceria de colaboração com a WaterBear em agosto deste ano. Como membro fundador da rede, Natura &Co é parte do ecossistema do serviço de streaming e participará das principais ativações para a COP26.

Natura &Co também compartilhará histórias por meio de um canal próprio na plataforma, com conteúdos que se relacionam ao Compromisso com a Vida, visão de sustentabilidade do grupo para 2030.

Um dos pilares da visão é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia. Garantir a igualdade e a inclusão, e abraçar a circularidade e a regeneração também estão nas metas.

“Quando lançamos o “Compromisso com a Vida”, compartilhamos nosso plano para resolver alguns dos problemas mais desafiadores de nosso tempo. Os desafios futuros vão redefinir nosso conceito de cidadania. É por isso embarcar =mos nesta jornada com WaterBear Para tocar os corações e mentes dos cidadãos, devemos envolvê-los com conteúdo que inspire todos a agir”, diz Marcelo Behar, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do Grupo Natura &Co.

Serviço de streaming especialmente voltado à temática da natureza, a WaterBear é uma criação de Ellen Windemuth, produtora executiva de Professor Polvo, documentário vencedor do Oscar 2021. Com um catálogo de documentários premiados e conteúdos originais baseados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a plataforma busca abrir caminho para a conscientização, educação e para ação em prol dessa agenda.

Para Tom Zaranko-Carver, diretor do filme, Plenty of Tree é uma história de esperança. “Essa história prova que a ciência moderna, a indústria de grande escala e a preservação da floresta podem coexistir, e mostra ainda o quão grande é o impacto que nossas escolhas como consumidores podem ter sobre as pessoas”, afirma.

Quer saber como as práticas sustentáveis mudam o mundo? Assine a EXAME e entenda.