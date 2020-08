Natura mira expansão na China e prepara relançamento da Avon

A Natura & Co quer aumentar sua exposição ao mercado chinês após ter concluído a aquisição da Avon Products no começo do ano.

“A China é um mercado com potencial grande e uma oportunidade real para o grupo”, disse Roberto de Oliveira Marques, presidente da Natura & Co, em entrevista. A companhia mantém conversas com autoridades em Xangai, já que busca ampliar sua presença sem realizar testes cosméticos em animais, exigência no país asiático para determinados produtos.

A empresa brasileira, fundada em 1969, atualmente vende produtos da The Body Shop e da Aesop na China por meio da plataforma online Tmall. Recentemente, a Avon reformulou alguns de seus produtos no país.

O grupo viu suas vendas online mais do que triplicarem no segundo trimestre, em meio ao aumento da adoção de ferramentas digitais por parte de seu time de revendedoras. Após um aumento de capital privado, a Natura anunciou um investimento de 400 milhões de reais para acelerar o crescimento de sua plataforma digital nos próximos seis meses.

A Avon, vista por analistas como principal pressão sobre os resultados do grupo no último trimestre, terá sua marca relançada no terceiro trimestre, segundo Marques, acrescentando que a integração com a companhia tem sido mais rápida do que o esperado.

“Estamos muito confiantes nas sinergias estimadas”, disse Marques.