Natulab investe R$ 57 mi com aumento de buscas por passiflora e vitaminas

A Natulab, um dos maiores laboratórios do país dedicados a medicamentos fitoterápicos, suplementos alimentares e medicamentos isentos de prescrição, acaba de anunciar investimentos de R$ 57 milhões.

Os valores são parte do novo plano de crescimento da empresa, que pretende aumentar a capacidade produtiva e acompanhar a demanda por seus produtos. A empresa também quer fazer novos lançamentos.

Entre os produtos estão o Seakalm (Passiflora incarnata L.), Viter C (ácido ascórbico) e StarforC (aspartato de arginina e ácido ascórbico).

O programa de investimentos é parte de uma mudança organizacional que a Natulab iniciou recentemente com a chegada de seu novo CEO, Guilherme Maradei, em abril. Guilherme tem mais de 20 anos de carreira em farmacêuticas, como a Merck.

“O recebimento de investimentos adicionais é uma demonstração da confiança de nossos acionistas nos resultados positivos dos últimos meses e no plano estratégico que desenvolvemos para os próximos anos, com foco no crescimento sustentável e parcerias duradouras com nossos clientes e fornecedores”, afirma Guilherme Maradei.

Durante a pandemia, o setor em que a Natulab atua, principalmente o de vitaminas e o de calmantes naturais ganhou apelo. Nos 12 meses após o início da pandemia, a demanda por vitaminas subiu 42% e de calmantes teve uma alta de 51%, segundo a empresa.

Com o boom, a empresa está otimista, já que sua marca Seakalm é a mais vendida no segmento. "Esse tipo de comportamento do mercado nos dá ainda mais segurança para fazermos os investimentos que estamos fazendo", explica o novo CEO da empresa.

Segundo o CFO da empresa, Alessandro Millan, a Natulab utilizará os investimentos para aumentar o capital de giro necessário para realizar o potencial de crescimento da empresa. “Estamos preparando a empresa para atender o aumento da demanda, além de reduzir os níveis de alavancagem de nosso balanço patrimonial, construindo assim uma base de crescimento sólido para os próximos anos”, analisa Millan.