Na disputa por agilidade, Amazon anuncia entregas no mesmo dia da compra

A varejista Amazon anunciou que passará a realizar entregas expressas dentro do mesmo dia da compra. A nova opção estará disponível para consumidores da região central da cidade de São Paulo e para produtos selecionados com frete a partir de R$ 14,90 para membros Prime e R$ 18,90 para os demais clientes.

Para verificar os produtos elegíveis para entrega imediata, os consumidores podem selecionar o filtro “entrega mais rápida: hoje” no momento da compra, antes de finalizar o pedido. O serviço vale para pedidos efetuados até 12h do mesmo dia.

“Com a entrega no mesmo dia, a Amazon acelera ainda mais o ritmo de lançamentos e novidades que tem trazido ao Brasil. Só em São Paulo, a empresa possui quatro Centros de Distribuição em Cajamar para apoiar a logística de entrega aos consumidores”, líder de Prime e experiência de entrega da Amazon Brasil, Mariana Roth.

Antes do novo esforço logístico, a empresa já oferecia o clube Prime, que garante entregas gratuitas e em até dois dias para todo o Brasil sem valor mínimo de compra.

Corrida das entregas

As entregas rápidas se tornaram ferramenta essencial para as varejistas online durante a pandemia, período em que mais de 13 milhões de brasileiros compraram na internet pela primeira vez. Como um dos principais motores de compra, os consumidores olham para o frete grátis e para a velocidade com que recebem seus produtos em casa. Com isso, a logística passou a ser um desafio e tanto para as empresas.

Um dos principais concorrentes da Amazon, o Mercado Livre anunciou nos últimos meses um investimento bilionário em logística na América Latina. Em 2020, o investimento previsto da empresa no Brasil foi de 4 bilhões de reais, um valor já recorde em relação aos anos anteriores. Já para 2021, o valor mais do que dobrou, e a empresa projeta investimentos na casa do 10 bilhões de reais.