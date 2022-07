Mulheres, investidoras e líderes no mercado financeiro

Quando o assunto é mercado financeiro, a cena que ainda passa na cabeça de muitos é de homens reunidos em um pregão da bolsa de valores, ou então de executivos em torno de uma mesa de reuniões ou de assessores de investimentos bem vestidos e prontos para apresentar aos investidores soluções para geração de patrimônio.

A percepção não é infundada. Isso porque, de acordo com dados da B3, o mercado financeiro nacional é composto de 76,38% de homens. As mulheres ocupam apenas 23,62% dos postos.

No mundo dos investimentos, o cenário é quase o mesmo: apenas 23% delas possuem o Certified Financial Planner (CFP), a certificação nacional para quem quer se tornar planejador financeiro. Se considerarmos a Chartered Financial Analyst (CFA) – pós-graduação oferecida internacionalmente pelo CFA Institute a profissionais de investimento –, o número é ainda menor: 11%.

Presença feminina

Em compensação, o número de mulheres que trabalham da Perspective Investimentos, escritório plugado ao BTG Pactual e que tem mais de R$ 400 milhões sob custódia, é de 34% ─ acima da presença feminina na B3, por exemplo, onde o índice é de 23%.

“Ficamos muito felizes em saber que, na contramão de um mercado tão masculino, estamos fomentando não só a capacidade profissional e analítica das mulheres em nosso time mas também o lado humanizado, que para nós é de grande valia”, diz Maiana de Almeida, head de expansão da Perspective. “Esse número é só o começo.”

Com quatro escritórios – dois no Maranhão, um em Mato Grosso e outro em São Paulo – a Perspective busca profissionais que sejam focados em pessoas, e capazes de oferecer uma assessoria próxima, personalizada e objetiva. “Treinamos nossos assessores para que eles enxerguem os clientes não apenas como mais uma bonificação que entra no mês, mas como alguém que pode ter seu sonho transformado em realidade, seja viver de renda ou viajar pelo mundo”, explica Maiana.

Para crescer com consistência, a Perspective vem investindo em estrutura e em pessoas. Hoje, conta com profissionais certificados pela Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord) e CFP, duas certificações importantes para o mercado financeiro.

Cada profissional tem o apoio de um time de especialistas em produtos para definição de alocação tática. “Esse time tem subsídios para traçar um planejamento estratégico e eficaz para o cliente, fazendo com que ele tenha uma vantagem competitiva perante o mercado”, afirma Maiana.

A força feminina se dá também em outras frentes da empresa, como o CRM, liderado por Leydis Munive. Na empresa desde 2018, ela começou a trabalhar no mercado financeiro há mais de dez anos, época em que morou na Índia. “No mercado de M&A tive a oportunidade de aprender muito sobre avaliação de empresas, finanças corporativas e modelagens financeiras”, conta. Em 2016, ela fez um MBA em finanças – e se apaixonou, definitivamente, pela profissão.

Os resultados da equipe de Leydis se traduzem pelas notas altas do Net Promoter Score (NPS), métrica que analisa o grau de satisfação e de lealdade de clientes com uma empresa. A da Perspective fica acima de 92, colocando a companhia em um patamar de excelência.

“O cliente é nosso maior patrimônio, portanto, ele vem sempre em primeiro lugar, e a Perspective preza por excelência no atendimento e em proporcionar sempre uma excelente experiência na assessoria. Toda as áreas estão focadas no mesmo objetivo”, destaca Leydis.

Outros pontos de destaque desse time são Denize Carneiro e Danielle Brandão, sócias do escritório e responsáveis por desempenhar papéis importantes junto aos assessores de investimentos.

Maiana destaca que a Perspective, que pretende crescer o equivalente a oito anos em um (entrando para o top 10 do ranking de escritórios do BTG Pactual até o final do ano), espera que até lá metade de seu time seja composta de mulheres. “Somos uma empresa disruptiva e inovadora. A busca pela diversidade está em nosso DNA.”