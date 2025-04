Mulher de 36 anos pediu demissão para viver da internet — hoje sua empresa fatura US$ 1,3 milhão

A trajetória de Mary Gui, 36 anos, é marcada por escolhas ousadas e pela capacidade de identificar oportunidades dentro de um mercado competitivo.

Imigrante chinesa radicada nos Estados Unidos desde os sete anos de idade, ela sempre teve interesse por moda. Mas, influenciada pela mãe — que priorizava segurança financeira —, seguiu carreira em publicidade.

Durante anos, tentou ingressar no setor da moda por vias tradicionais, sem sucesso. "Nunca recebi resposta de ninguém, provavelmente porque eu não tinha um diploma em moda nem nada no meu currículo que indicasse que eu seria uma boa opção", disse ela em entrevista para o CNBC Make It.

Em 2016, insatisfeita e sem perspectivas claras de mudança na carreira, ela largou o emprego e passou a se dedicar integralmente ao seu blog de moda, o Layers of Chic.

No blog, ela publicava seus looks diários. Foi aí que percebeu o potencial de um nicho específico: as meias estampadas e transparentes que usava frequentemente despertavam mais atenção do que qualquer outra peça. O insight se transformou, quatro anos depois, na Sock Candy — marca própria de meias com estampas autorais, que hoje vende em seu e-commerce e em mais de 300 lojas físicas nos Estados Unidos.

Margens altas e operação enxuta

A operação da Sock Candy é enxuta, mas financeiramente eficiente. Mary Gui trabalha com três designers freelancers e fabrica os pares em uma planta na China, com custo unitário de US$ 3. No varejo, cada par é vendido por até US$ 18 — uma margem bruta de 500%. Em 2024, a empresa faturou mais de US$ 1,25 milhão, com lucro líquido acima de US$ 375 mil.

O caso de Mary Gui reforça o papel essencial da gestão financeira estratégica em empresas de pequeno porte com grande potencial de crescimento. A Sock Candy é um exemplo claro de como decisões acertadas sobre precificação, margem, estrutura de custos e canais de distribuição podem alavancar um negócio.

Esse tipo de conhecimento é indispensável para profissionais de todas as áreas que desejam empreender, escalar um negócio ou assumir posições de liderança. Dominar conceitos de finanças corporativas pode ser o fator decisivo entre uma boa ideia e uma empresa lucrativa e sustentável.

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

