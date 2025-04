Qual o mantra que o CEO do Google usa para tomar decisões difíceis em segundos?

Administrar uma empresa avaliada em US$ 1,92 trilhão exige mais do que inteligência técnica ou visão estratégica — requer, acima de tudo, resiliência diante da pressão e agilidade para decidir.

Foi isso que o CEO da Alphabet e do Google, Sundar Pichai, destacou durante uma palestra na Stanford Business School, em abril de 2022, ao revelar o mantra que o acompanha desde os tempos de estudante: decidir rápido e lembrar que poucas escolhas são permanentes.

O mantra de decidir e ajustar

Segundo Pichai, a maior parte de seu trabalho consiste em tomar decisões de alto risco e resolver questões que outras pessoas não conseguiram solucionar.

Nessas horas, ele se apoia em dois princípios simples que aprendeu ainda na pós-graduação:

É melhor tomar qualquer decisão do que perder tempo ruminando A maioria das escolhas não é definitiva — ou seja, é possível errar, ajustar e seguir em frente

"“Pode parecer que muita coisa depende [da sua escolha], mas você olha depois e percebe que não teve tanta consequência”, afirmou o executivo."

Para ele, travar diante de uma bifurcação decisória pode custar caro, não só para o desempenho de uma equipe, como para os rumos de uma organização inteira. “Tomar essa decisão é a coisa mais importante que você pode fazer para seguir em frente”, disse.

A importância de saber decidir em cenários ambíguos

Liderar é, quase sempre, ser convocado a decidir em cenários ambíguos. E esse tipo de pressão, se mal administrado, pode paralisar até os profissionais mais experientes. Para evitar isso, o CEO do Google prioriza a velocidade com que uma escolha é feita — mesmo sem garantia de que ela será a ideal.

Esse comportamento contraria a tendência comum de postergar decisões para tentar eliminar riscos. Ao contrário, Pichai acredita que agir com confiança e velocidade ajuda a manter o ritmo da empresa e o foco da equipe.

