Empresa de SC amplia presença em 50 países e projeta crescimento de 25%

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07h23.
Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 07h28.
Ao completar 30 anos de atuação em 2025, a SoftExpert, multinacional brasileira de software com sede em Joinville (SC), entra em uma nova fase de crescimento apoiada em inovação tecnológica e expansão internacional.
A companhia lançou o SoftExpert Suite 3.0, nova versão de sua plataforma voltada à conformidade, governança e gestão empresarial, e projeta superar R$ 240 milhões em faturamento até o fim de 2025, com meta de alcançar R$ 326 milhões em 2026.
O marco histórico coincide com um desempenho financeiro robusto. No primeiro semestre de 2025, a empresa registrou faturamento superior a R$ 125 milhões, crescimento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o fechamento de 2025, a expectativa é de um avanço de até 20%, sustentado pela ampliação da base de clientes, pelo fortalecimento da receita recorrente e pela expansão fora do Brasil.
A nova versão da plataforma é um dos principais vetores dessa estratégia. O SoftExpert Suite 3.0, agora integrado a recursos de inteligência artificial, foi desenvolvido para ampliar a autonomia dos usuários, otimizar processos de gestão e elevar o nível de engajamento nas organizações clientes. O projeto envolveu mais de 350 profissionais, incluindo novas contratações técnicas, com foco em usabilidade, segurança e escalabilidade. Para garantir uma infraestrutura robusta, a solução opera sobre a nuvem da AWS, adaptando-se às demandas de cada negócio.
Além de unificar informaçõeEs e gerar insights estratégicos, a plataforma amplia funcionalidades como gestão de contratos, formulários e automação de processos, ao mesmo tempo em que potencializa a receita recorrente, ao facilitar a expansão de licenças e simplificar os ciclos de venda. “Esse lançamento não é um evento isolado, mas parte de uma jornada contínua de aprimoramento da experiência do cliente, novos produtos e maior capacidade de integração, elementos que fortalecem nossa competitividade global”, afirma Josiani Silveira, CEO da SoftExpert.
Para 2026, a companhia projeta crescimento sustentável de 25%, impulsionado pela consolidação da versão 3.0 como um dos principais pilares da estratégia de expansão global.
O desempenho financeiro reflete uma estratégia consistente de mercado. Em 2025, a SoftExpert registrou expansão de 15% na carteira de clientes em relação ao mesmo período de 2024. Presente em mais de 50 países, com 12 subsidiárias internacionais, a empresa atende marcas como BRF, Nauterra (Gomes da Costa), Vivara, Atento, Sicredi e Engie, além de ter conquistado novas contas nos setores automotivo, financeiro, químico e farmacêutico, com destaque para a Europa.
Para 2026, a companhia pretende reforçar sua presença na América Latina, com investimentos no México e entrada na Argentina, além de avançar em mercados como Arábia Saudita e Sudeste Asiático, por meio da Malásia. A estratégia inclui ainda avaliar aquisições e o fortalecimento de caixa via investidores privados, como forma de acelerar a internacionalização.
“Seguimos valorizando o mercado brasileiro, mas nosso propósito é reduzir a dependência histórica do país na geração de novos clientes, equilibrando a contribuição das operações internacionais e ampliando a representatividade global da SoftExpert”, afirma o CEO.
A expansão também se reflete na estrutura organizacional. No primeiro semestre de 2025, a empresa ampliou seu quadro em 10%, chegando a 811 colaboradores, com previsão de crescimento adicional de 12% até o fim do ano. “Esses números reforçam nossa missão de construir uma estrutura sólida, multicultural e orientada à excelência”, completa Silveira.
Fundada há três décadas por Ricardo Lepper, atual presidente da companhia, a SoftExpert começou sua trajetória com um único desenvolvedor. Ao longo dos anos, escalou operações, formou equipes globais e se consolidou como referência em software corporativo para gestão e governança.
“É gratificante celebrar 30 anos de história. Nossa trajetória é marcada pela busca constante por excelência, eficiência e inovação. É essa vontade de desafiar o status quo que nos permite liderar a transformação digital corporativa com consistência e propósito”, afirma Lepper.
Hoje, a SoftExpert atende cerca de 3 mil clientes e mais de 3 milhões de usuários, apoiada por uma rede de 300 parceiros estratégicos. A meta, segundo a companhia, é clara: crescer de forma sustentável e consolidar sua posição entre os principais players globais de software empresarial.