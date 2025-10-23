Motiva investirá R$ 1 bilhão em inovação para consolidar liderança no setor de mobilidade

O setor de infraestrutura de mobilidade no Brasil vem passando por uma transformação significativa, impulsionado por demandas crescentes por eficiência, sustentabilidade e digitalização. Nesse cenário, a Motiva, maior empresa do país no segmento e uma das maiores da América Latina, que atua em concessões de rodovias, trens, metrôs e aeroportos, anunciou sua nova estratégia de inovação, com foco em acelerar a captura de ganhos de eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente e avançar nas agendas de sustentabilidade e cidades inteligentes. A iniciativa foi anunciada durante a Motiva 2035, uma série de eventos realizada pela empresa no fim de setembro e que discutiu tendências do setor.

Pedro Sutter, vice-presidente de inovação, tecnologia, risco e sustentabilidade da Motiva (Charles Trigueiro/Divulgação)

“O futuro da mobilidade será definido por quem conseguir inovar e digitalizar suas operações de forma eficiente. A estratégia que anunciamos cumpre exatamente isto ao utilizar a tecnologia e a inovação como alavancas para escalar o crescimento rentável e seletivo de nossos negócios no longo prazo”, avalia Pedro Sutter, vice-presidente de inovação, tecnologia, risco e sustentabilidade da Motiva.

Nova estrutura

De acordo com a Motiva, a nova estratégia está estruturada em cinco domínios: Excelência Operacional, Excelência em Capex (considerando o plano de investimentos de R$ 55 bilhões da companhia), Smart Cities e Sustentabilidade, Customer Experience e Novos Negócios.

O objetivo da empresa é acelerar a incorporação de tecnologias de ponta, incluindo IoT, sensorização, inteligência artificial generativa, big data e analytics, automação, novos materiais e soluções para transição energética. A intenção é aumentar a eficiência e reduzam impactos ambientais.

A Motiva ampliou o escopo de sua antiga diretoria de estratégia, que passou a se chamar diretoria de estratégia e inovação, liderada por Francine Saueia. A mudança visa integrar a inovação ao planejamento dos negócios, conectando crescimento rentável, otimização de portfólio, eficiência operacional, liderança em sustentabilidade e desenvolvimento de competências distintivas.

Também foi criado o comitê de inovação, digital e inteligência artificial, composto pela diretoria-executiva da companhia, pela diretoria de tecnologia e digital e pela diretoria de estratégia e inovação. O comitê já aprovou, neste ano, R$ 13 milhões em projetos MVP para áreas como engenharia, inteligência de mercado e suprimentos.

A empresa também estruturou um hub de inovação e um Centro de Excelência (CoE) em IA generativa, reunindo 15 especialistas dedicados a apoiar projetos internos e difundir a cultura de inovação. Os espaços visam ajudar a companhia a estreitar laços com startups e universidades – fundamentais para a consolidação no ecossistema nacional de inovação.

Transformação digital

A nova estratégia de inovação é mais um passo da Motiva na agenda de transformação digital. No ano passado, a companhia implementou uma ampla reformulação na área de tecnologia, com a contratação de executivos e colaboradores e planos de desenvolvimento de pessoas, como reskilling e upskilling. Com investimento anual de R$ 500 milhões nesta frente, a Motiva reduziu em 94% o nível de obsolescência de seus sistemas nestes últimos dois anos, com impactos positivos na qualidade do serviço.

O passo seguinte foi o lançamento pioneiro, no final do ano passado, da Jornada Motiva de Inteligência Artificial Generativa, iniciativa que visa incorporar a tecnologia nas operações de rodovias, trens, metrôs, VLT e aeroportos para aumentar a eficiência operacional e aprimorar a experiência dos clientes.

“Inovação não é sobre transformar o jeito que cuidamos de pessoas, clientes, negócios e da mobilidade do Brasil. Nosso propósito é acelerar a eficiência operacional dos nossos ativos e antecipar tendências, gerando valor sustentável para a companhia e para a sociedade”, reforça Francine Saueia.