Brasil se consolida como modelo global ao integrar criptomoedas e meios de pagamento

O Brasil vive um momento de protagonismo global na inovação dos meios de pagamento. Com alta penetração digital, regulação eficiente e ampla adesão popular, o país se tornou referência para soluções que unem o sistema financeiro tradicional e o universo dos criptoativos.

Segundo a Chainalysis, o Brasil subiu da décima para a quinta posição no ranking mundial de adoção de cripto entre 2024 e 2025, liderando o crescimento regional. Hoje, 42% dos investidores brasileiros já possuem criptoativos, o mesmo índice dos que investem em ações ou fundos, de acordo com o Instituto Locomotiva.

Depois de transformar a forma como os brasileiros realizam transações com o Pix — que já soma mais de 63,8 bilhões de operações em 2024, movimentando R$ 26 trilhões — o país volta a liderar um novo capítulo da digitalização financeira: o uso prático de criptomoedas no dia a dia.

Cripto na prática: o novo passo da Binance no Brasil

A Binance, maior provedora global de infraestrutura cripto, acaba de relançar no país o Binance Card, em parceria com a Mastercard. O cartão permite que os usuários utilizem seus ativos digitais para compras em mais de 150 milhões de estabelecimentos físicos e online em todo o mundo.

Ao pagar, as criptomoedas são automaticamente convertidas em reais, garantindo uma experiência de uso idêntica à de um cartão tradicional. Além disso, o produto oferece até 2% de cashback em cripto e pode ser usado para saques em caixas eletrônicos, aproximando de vez a criptoeconomia da vida financeira cotidiana.

“O Brasil é um mercado estratégico para a empresa, e o cartão se soma ao portfólio completo de soluções de pagamento em cripto já disponíveis aos usuários brasileiros”, afirma Guilherme Nazar, vice-presidente da Binance para a América Latina.

Integração nacional e pagamentos sem fronteiras

O lançamento reforça o movimento da Binance de adaptar suas soluções ao contexto local. O Binance Pay, também conectado ao sistema nacional de pagamentos, permite que usuários brasileiros convertam mais de 100 criptomoedas em reais e façam pagamentos instantâneos via Pix diretamente no app, uma integração inédita entre infraestrutura pública e cripto global.

A Binance faz do Brasil o primeiro mercado a oferecer uma experiência completa de uso de cripto no cotidiano, seja em transferências locais, seja em compras internacionais.