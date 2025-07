Ninguém sabe explicar muito bem como começou, mas a febre do morango do amor saiu das redes sociais e virou um fenômeno nos aplicativos de delivery por todo o Brasil.

Segundo uma pesquisa do aiqfome, maior aplicativo de delivery do interior, o doce registrou um crescimento de 2000% de junho para julho no interior. Em termos de volume, julho contabilizou a entrega de mais de 2633 mil unidades do doce contra 121 em junho.

Neste mês, o termo 'morango do amor' tem estado entre mais buscados no Google, com aumento de 100% na procura, segundo dados do Google Trends. Já no TikTok, os termos estão na terceira hashtag mais buscada da semana, com mais de 16 mil postagens no Brasil sobre o tema nos últimos 30 dias — sendo 14 mil delas nos últimos desde segunda-feira, 21.

Oportunidade de negócio

Coberta com brigadeiro branco e uma casca de açúcar vermelha, o produto tem viralizado nas redes sociais por seu visual atrativo e “instagramável”. E tem se mostrado uma oportunidade lucrativa: em menos de uma semana, já rendeu um bom dinheiro para algumas empreendedoras. Veja algumas empreendedoras que turbinaram suas vendas nas últimas semanas.

Até grandes marcas de docerias, como a Sodiê Doces, estão apostando na febre dos morangos. O produto foi oficialmente lançado nesta quarta-feira, 23, e 8 mil unidades já foram vendidas em toda a rede, sendo 10% delivery.

Como fazer o morango do amor em casa?

Ainda que a sobremesa seja bastante desejada, fazê-la em casa pode ser mais difícil do que parece. Separamos abaixo os ingredientes e modo de preparo, confira:

Ingredientes

Morangos grandes e firmes

1 receita de brigadeiro branco (leite condensado, creme de leite e chocolate branco)

2 xícaras de açúcar

½ xícara de água

1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão

Corante vermelho em gel (alimentício)

Preparo da calda

Em uma panela, misture o açúcar, a água, o vinagre (ou suco de limão) e o corante com o fogo desligado. Leve ao fogo médio sem mexer até atingir o ponto de vidro, ou até o termômetro marcar 150°C. Para testar, pingue um pouco da calda em água gelada — se quebrar como vidro, está pronta.

Montagem

Lave e seque bem os morangos, deixando-os completamente secos. Envolva cada morango com o brigadeiro branco (em ponto de enrolar) e espete em um palito. Banhe os morangos na calda com agilidade, pois ela endurece rapidamente. Deixe os morangos secarem em papel manteiga ou em uma superfície untada, sem que se toquem.

Dica de armazenamento: Não leve os morangos à geladeira. Armazene-os em local seco e fresco e consuma no mesmo dia para garantir a crocância da calda.