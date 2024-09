Conheça o luxuoso residencial em Jundiaí que virou refúgio de paulistanos de alta renda

Cada vez mais, os paulistanos com alto poder aquisitivo tem optado por residir fora de São Paulo, em cidades próximas que oferecem boa infraestrutura e mais qualidade de vida. A tendência, apontada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), ganhou ainda mais força após a pandemia – e vem criando polos imobiliários de altíssimo padrão pelo interior paulista.

Este é o caso de Jundiaí. Localizada a apenas 30 minutos da capital, a cidade é considerada o segundo melhor município do estado para viver. Em unidades, o lançamento de imóveis na cidade subiu 35% de 2022 para 2023, mas, em valores, saltou de R$ 520 milhões para mais de R$ 1 bilhão. O crescimento foi de 86% em um ano, conforme dados do Secovi-SP – um cenário impulsionado pelo aumento da participação de imóveis de alto padrão no total das vendas.

É para o sofisticado lifestyle desse público que foi concebido este empreendimento grandioso, que chama a atenção de quem passa pela cidade. Considerado um verdadeiro oásis de luxo e tranquilidade, o Veduta Residencial é um complexo formado por sete condomínios cercados pela natureza, cada um com seu estilo arquitetônico próprio. Oferecendo comodidade e uma harmonia estética surpreendente, as casas foram projetadas pela incorporadora e entregues prontas para morar.

“Ele foi idealizado para aqueles que prezam por viver com conforto. Geralmente, são empresários e profissionais de alta renda e economicamente ativos que procuram tranquilidade, mas precisam de rápido acesso a rodovias e escolas, por exemplo”, diz Alexandre Rodrigues, diretor comercial do residencial, que já é considerado um dos mais desejados do estado.

Opções variadas para estilos de vida sofisticados

Dos sete condomínios exclusivos previstos no complexo, três foram lançados nos anos anteriores (até 2023), com 100% dos imóveis comercializados (custando entre R$ 4 milhões e R$ 6 milhões), e o quarto está abrindo as vendas oficialmente este mês (julho), com metragens maiores que os demais e valores a partir de R$ 8 milhões.

No Veduta Verde, que marcou a primeira fase do residencial, em 2009, foram construídas 31 casas com fachadas em estilo neoclássico, de 500 m² privativos em 1.000 m² de terreno.

O segundo condomínio foi o Veduta Rossa, de 2013. São 37 residências em estilo contemporâneo, com área construída de 270 m² em terrenos de 550 m² a 800 m², que compartilham um clube privativo com piscina, academia e playground.

Com projetos entre 215 m² e 340 m², a primeira fase do Veduta Blu foi entregue em 2018 com 70 casas em arquitetura moderna. O condomínio conta com lazer completo, incluindo quadra de tênis, campo de futebol gramado, sala fitness, saunas, piscina aquecida, playground, entre outros atrativos.

Agora, está sendo lançado o quarto condomínio, o Veduta Smeralda. Com opções de plantas ainda mais amplas, as 15 casas em estilo moderno têm de 700 m² a 1.200 m² em terrenos de até 2.000 m². De acordo com Alexandre Rodrigues, o lançamento era tão aguardado que, mesmo antes do início oficial das vendas, algumas unidades já foram adquiridas por moradores dos outros três residenciais.

Veduta Smeralda é o novo lançamento, com casas de 700 m² a 1.200 m² (Veduta/Divulgação)

Os demais três condomínios (Dorata, Bianca e Grigio) ainda não foram anunciados, mas já estão com projetos avançados.

Sete propostas diferentes, um único conceito



O interesse de compra pelos próprios condôminos do complexo demonstra o acerto do ousado empreendimento quanto às expectativas do seu refinado público-alvo, tendo como guia o conceito de “viver bem”, unindo a tranquilidade do interior com conforto, tecnologia, conveniência e segurança.

Em um trabalho conjunto do renomado arquiteto Roberto de Pace com a Carfam Empreendimentos Imobiliários, incorporadora há 50 anos no mercado, cada detalhe foi pensado sob esse conceito. Para começar, todas as imponentes construções do Veduta Residencial usam alta tecnologia e materiais de primeira qualidade, priorizam a sustentabilidade e possuem infraestrutura completa.

Contam, por exemplo, com pé-direito duplo no living, muita iluminação e ventilação natural, sistema de aquecimento a gás instalado, persianas automatizadas nas suítes e ponto de energia elétrica na garagem para carro híbrido. Além disso, oferece grande área externa privativa, projeto paisagístico frontal implantado e manutenção desses jardins frontais pelo condomínio.

Interior de uma das cinco opções de planta no Veduta Blu (Veduta Blu/Divulgação)

Usando uma série de sistemas inteligentes, todos os residenciais são equipados com eletrificação subterrânea, rede de fibra óptica, tecnologia americana para infraestrutura de internet, dados e telefonia. Oferecem também câmeras de alta resolução e segurança 24 horas. Sem contar a comodidade dos serviços pay-per-use (piscineiro, jardineiro, manutenção, lavagem de carros etc.).

A padronização dos imóveis em cada um dos residenciais também é um diferencial, que contribui para a sensação de calmaria. “Geralmente, os loteamentos vendem terrenos e cada proprietário constrói sua casa com padrão e estilo diferentes. Também vemos lotes vazios, outros em construção fazendo barulho, obras paradas... No Veduta é diferente, todas as obras caminham juntas”, destaca Alexandre Rodrigues.

Endereço premium, abraçado pelo verde

Fazendo jus ao nome Veduta, de origem italiana, que quer dizer “bela vista”, a localização privilegiada é outro ponto alto. Rodeado por 110.000 m² de área de preservação permanente, o residencial ainda fica em frente a um cartão-postal de Jundiaí, o Parque da Cidade, com 500.000 m² de belezas naturais e atrações ao ar livre, garantindo uma visão deslumbrante do parque e do pôr do sol.

Mais do que o belo entorno, o residencial está em uma região de fácil acesso às principais avenidas da cidade, próxima a escolas, hospitais, shoppings e centros culturais, e ao sistema Anhanguera-Bandeirantes. As rodovias ligam o município à capital em apenas 30 minutos e permite chegar a um dos três principais aeroportos de São Paulo – Congonhas, Cumbica ou Viracopos – em menos de 1 hora.

Imóveis vendidos a preço de construção

Além dos inúmeros diferenciais construtivos, localização estratégica e ambiente exclusivo, o sucesso do Veduta Residencial também se deve ao fato de ser uma oportunidade atrativa do ponto de vista de investimento, em um mercado de luxo em constante valorização.

Somado à conveniência de as residências serem entregues prontas, evitando dores de cabeça com obras, os imóveis são vendidos aos compradores a preço de custo de construção. Segundo a própria construtora, este é um modelo de negócio inovador no segmento de alto padrão.

Para explicar detalhadamente esses valores e todas as vantagens de cada condomínio Veduta, a equipe de vendas do majestoso empreendimento disponibiliza consultores imobiliários à altura para uma visita guiada profissional e personalizada ao local. Para ter acesso ao serviço premium, basta agendar uma visita pelo site.

“Mais do que todos esses diferenciais, tem uma questão que não dá para transcrever em palavras, somente entrando no condomínio para sentir de verdade a diferença. O local é inspirador, se diferencia de tudo pela estética e harmonia. “Quem mora no Veduta se beneficia desta atmosfera única”, finaliza Alexandre Rodrigues.