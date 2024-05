Encontro internacional de provedores de internet é promovido por empresas de marketing e tecnologia

A capital paulista recebe, no dia 11 de junho, o 1º Encontro Internacional de Provedores de Internet. O evento deve reunir mais de 30 provedores de pelo menos sete países da América Latina em São Paulo para um dia inteiro de palestras, networking, troca de experiências e aprendizados sobre o mercado. Provedores da Colômbia, Chile, Peru, Honduras, México e Paraguai já têm presença confirmada. Além disso, o evento prevê 300 provedores brasileiros que alcançaram um crescimento significativo, superando os 100% nos últimos anos, também estarão no encontro.

O segmento das ISPs (provedores de serviços de Internet, na sigla em inglês) tem mais de 10 mil players no Brasil, responsáveis por viabilizar a maior parte dos mais de 47 milhões de acessos de banda larga fixa que o país registrou em 2023 – cerca de 4% em relação ao ano anterior.

Boa parte desse crescimento aconteceu através dos provedores de pequeno porte, cuja clientela cresceu 7,2% no ano passado, ainda segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Tanto em consumo quanto em infraestrutura, o Brasil é um dos mercados mais avançados do mundo em internet de fibra óptica”, afirma Danilo Delipe, organizador do evento e fundador da Delipe, empresa de marketing, vendas e tecnologia especializada em provedores de internet. “Ao mesmo tempo, é um mercado em crescimento, muito concorrido.”

Oportunidades à vista



O segmento, de fato, vive um momento aquecido, com importantes movimentos de fusões e aquisições baseadas, principalmente, nas sinergias geográficas entre players maiores e menores.

Segundo um relatório publicado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), em 2023 havia ainda diversas oportunidades de consolidação nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

“Só vão continuar no páreo as empresas que conseguirem entregar um serviço melhor e mais rápido, com uma mão de obra bem treinada e que atenda às altas expectativas dos clientes”, afirma Delipe, que com o encontro espera dar liga ao mercado sul-americano. “O mercado brasileiro e os demais países latino-americanos precisam estar cada vez mais próximos, compartilhando estratégias um com o outro.”

No final de abril, a Delipe reuniu mais de 300 profissionais das telecomunicações de todo o Brasil em um evento em Sumaré, no interior de São Paulo. Mais de 70 provedores estavam presentes na conferência, promovida em parceria com a Fulltime, multinacional do setor de monitoramento e rastreamento de segurança.

Como participar

O 1º Encontro Internacional de Provedores de Internet acontece no dia 11 de junho, das 13h às 22h, na Mansão Soberano, zona sul da capital paulista. Para participar, é preciso ser cliente ou parceiro das empresas Delipe e Fulltime.