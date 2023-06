Vai se aposentar? Veja franquias baratas para empreender a partir de R$ 15 mil e ganhar renda extra

Você já pensou em ter o próprio negócio quando se aposentar? O interesse pelo empreendedorismo entre aposentados tem duas razões: as pessoas não se veem ociosas aos 60 anos e, muitas vezes, precisam manter a renda familiar. Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, homens e mulheres desejam se manter ativos e produtivos.

De acordo com uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2022, compilada pelo Sebrae, o Brasil é o segundo país com maior empreendedorismo, logo atrás da Índia. A pesquisa mostra que muitas pessoas optam por carreiras fora do regime CLT, buscando lucratividade e satisfação sem horários rígidos.

Uma opção comum para esses empreendedores é o franchising, um modelo de negócio popular no Brasil. Em 2022, o setor teve um faturamento de mais de R$ 210 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Só no primeiro trimestre deste ano, o setor já movimentou R$ 50 bilhões.

Entre as opções de franquias mais buscadas por aposentados estão serviços, consultorias, microfranquias e franquias autônomas. Esses modelos são atrativos por exigirem pouca ou nenhuma mão de obra, serem fáceis de gerenciar e, muitas vezes, não demandarem trabalho aos finais de semana.

Confira uma lista de franquias baratas para empreender com investimento inicial a partir de R$15 mil:

1.CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFacíl é uma rede de franquias de soluções financeiras e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio, em diferentes momentos da vida. A marca oferece o Modelo Home Based, Office, Loja e Prime. Atualmente conta com 278 unidades em operação espalhadas pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.997

a partir de R$ 14.997 Faturamento médio mensal: R$ 80 a R$ 200 mil

R$ 80 a R$ 200 mil Retorno do investimento: 60 meses

2. CredFácil

Criada em 2004, em Umuarama (PR) a empresa atua no ramo de serviços financeiros e seguros com modelo de franquia home based com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Em 2022, faturou R$ 220 milhões e a perspectiva para 2023 é um faturamento de R$ 350 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997,00

a partir de R$ 19.997,00 Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

R$ 130 mil Retorno do investimento: 6 meses

3. VAAPTY

Fundada em 2020, a Vaapty veio para revolucionar o mercado de compra e venda de automóveis usados. Com um banco de dados com mais de 15 mil compradores em todo o Brasil, o sistema com inteligência artificial da Vaapty atravessa as barreiras geográficas, conseguindo a melhor negociação para a venda do veículo ofertado em um curto prazo de tempo com pagamento feito na hora ao vendedor. A Empresa promete uma venda quase instantânea, sendo o tempo médio de venda estipulado em 40 minutos pela Vaapty.

Investimento Inicial : R$20 mil (modelo homebased)

: R$20 mil (modelo homebased) Faturamento médio mensal: R$5 mil

R$5 mil Retorno do investimento: 2 a 7 meses

4. Consulting Now

Com experiência de 29 anos no mercado e atualmente a maior rede de Consultoria Empresarial do país, a Consulting Now, do Grupo InterMaster, é especializada em reestruturação e alavancagem de empresas de pequeno e médio porte, dos mais diversos setores da Indústria, Comércio e Serviço. A Consulting Now oferece um modelo de negócio pronto e validado para profissionais que desejam atuar como Consultores Empresariais em alto nível.

Investimento inicial: R$ 28 mil

R$ 28 mil Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

R$ 45 mil Retorno do investimento: R$ de 6 a 8 meses

5. 300C Consultoria & Educação

A 300C é uma franquia que transforma o empreendedor em um especialista de negócios, que realiza a captação de marcas para um maior player de franquias. A rede está voltada para a capacitação e educação de empresários que desejam formatar ou acelerar a empresa, transformando-a em uma franquia de sucesso. A 300C trabalha com o conceito de franchising Exponencial 4.0 que une treinamentos EAD, ferramentas de gestão e foco no fator humano da relação franqueador-franqueado. Ela faz parte do ecossistema da 300 Franchising Group e é voltada para pequenas empresas.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil (taxa de franquia, estrutura, treinamento, suporte e capital de giro)

a partir de R$ 35 mil (taxa de franquia, estrutura, treinamento, suporte e capital de giro) Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

R$ 110 mil Retorno do investimento: 6 meses

6. Asia Source Brasil

A Ásia Source Brasil é a única rede de franquia de importação e exportação, com sede na China e filiais na Europa e Brasil. Atuando no modelo homebased essa franquia tem como negócio principal a importação e exportação dos mais variados produtos, inclusive de carros de luxo. A Ásia surge para derrubar barreiras e criar conexões.

O empreendedor conta com suporte para crescer no mercado, além de um plano com foco na expansão.

Investimento inicial: a partir de R$ 39 mil

a partir de R$ 39 mil Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

até R$ 20 mil Retorno do investimento: de 6 a 12 meses

7. Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 450 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização. A rede conta com modelo home based para cidades a partir de 30 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920

a partir de R$ 42.920 Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Retorno do investimento: 14 meses

8. Home Angels

Rede de franquias especializada em cuidadores de pessoas supervisionadas e referência na América Latina com o cuidado de idosos, oferece atendimento personalizado aos assistidos e suas famílias, com cuidadores treinados, capacitados e supervisionados constantemente. O modelo Light da microfranquia é destinado para pequenas e médias cidades e não tem a necessidade de um ponto comercial. Abrange o serviço apenas de cuidadores de idosos e foi pensado para atender moradores do interior.

Investimento inicial: A partir de R$ 45 mil

A partir de R$ 45 mil Faturamento médio mensal: entre R$65 e R$110 mil

entre R$65 e R$110 mil Retorno do investimento: de 12 meses a 18 meses

9. CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir R$ 59.900 mil

a partir R$ 59.900 mil Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

de R$ 14 mil a R$ 30 mil Retorno do investimento: de 6 a 12 meses

10. Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 42 unidades da microfranquia em operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 92.900

a partir de R$ 92.900 Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

R$ 40 mil Retorno do investimento: 6 a 12 meses

11. Lavô

A maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online. Em 2023, a rede estima alcançar R$13 milhões e alcançar a marca de 1.200 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$199 mil

a partir de R$199 mil Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil

de R$ 10 mil a R$ 15 mil Retorno do investimento: 18 meses

12. SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home-based de saúde, beleza e bem-estar é um modelo de negócios focado na independência financeira. Com mais de 50 operações em funcionamento, em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões com a previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de 46.255,00

a partir de 46.255,00 Faturamento médio mensal: R$ 15.000,00

R$ 15.000,00 Retorno do investimento: 10 a 14 meses

13. Mr. Fit

Pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: R$ 4.520,00 (incluso taxa de franquia, estoque inicial com 120 itens, 100 sacolas e primeiro frete grátis)

R$ 4.520,00 (incluso taxa de franquia, estoque inicial com 120 itens, 100 sacolas e primeiro frete grátis) Faturamento médio mensal: até R$20.000,00

até R$20.000,00 Retorno do investimento: 4 a 12 meses

14. market4u

Criado em 2020, o market4u é uma rede de mercados autônomos que opera por meio do conceito de honest market em condomínios comerciais e residenciais proporcionando conforto e segurança através de lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Atualmente a rede possui mais de 2.000 lojas espalhadas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (inclui taxa de franquia)

a partir de R$ 70 mil (inclui taxa de franquia) Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

R$ 100 mil Retorno do investimento: de 16 a 24 meses

15. Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.