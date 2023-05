28 franquias para quem empreender em cidades do interior a partir de R$ 20 mil

A expansão das franquias pelo Brasil inclui a chegada de diversas franqueadoras pela primeira vez em cidades do interior. Com modelos menores (e mais baratos), as marcas têm buscado se consolidar fora das capitais.

É o que mostra o ranking das 30 Maiores Cidades em crescimento de unidades de franquias elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). De acordo com o estudo, houve um aumento significativo no número de operações de redes de franquias nas cidades do interior e também naquelas que não são capitais. Dos 30 municípios listados, 12 deles não são capitais. Além disso, a pesquisa revelou que, enquanto houve uma variação de 21,1% no número de unidades nessas 12 cidades, nas 18 capitais listadas, esse índice foi de 17,6%.

No ano passado, as cidades interioranas foram responsáveis por 54,9% do consumo nacional e detém potencial de gastos equivalentes a R$ 3,1 trilhões, de acordo com o levantamento IPC Maps 2022.

Para quem pensa em empreender com franquias em cidades do interior, confira uma lista com 28 franquias que estão crescendo fora das capitais.

CredFácil

A empresa atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados e tem a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui 1020 unidades em operação por todos os estados do Brasil e seu modelo de negócios é ideal também para cidades interioranas.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Lucratividade: R$ 7.200,00

Prazo de retorno: 6 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. A CleanNew está presente em 22 estados brasileiros e também no exterior, com franqueados na Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Kuwait, Paris e Espanha.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$14 a R$ 30 mil

Lucratividade média: 30%

Prazo de retorno de Investimento: 6 a 12 meses

CotaFácil

Fundada em Umuarama, interior do Paraná, em 2015, a CotaFácil é uma rede de franquias de soluções financeiras e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Atualmente conta 278 operações e está presente em todo Brasil.

Investimento Inicial: Modelo loja, a partir de R$34.997,00 (incluso taxa de franquia e projeto arquitetônico)

Faturamento médio mensal: De R$100 mil a R$1 milhão

Lucratividade: 15% sobre faturamento bruto

Prazo de retorno: De 12 a 18 meses

Home Angels

A Home Angels é a maior rede de cuidadores de pessoas supervisionadas da América Latina. As unidades prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias. O modelo Light, voltado principalmente para as pequenas e médias cidades, oferece apenas assistência aos idosos e pode operar sem a necessidade de um ponto comercial. Atualmente, a rede possui mais de 120 unidades.

Investimento inicial: partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 e R$ 110 mil

Lucratividade média: entre 15 a 25% sobre faturamento bruto

Prazo de retorno de Investimento: de 12 meses a 18 meses

Pello Menos

Da história de ousadia da “mulher de mil e uma tarefas” nasceu o Pello Menos, uma empresa especializada em depilação à cera que utiliza um produto exclusivo capaz de minimizar as dores do processo depilatório. Atualmente conta com mais de 45 unidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Investimento inicial total: a partir de R$ 320 mil (incluso taxa de franquia, estoque inicial, mobiliário e marketing inaugural).

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Lucratividade: de 18 a 20%

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Home Sushi Home

A Home Sushi Home é uma rede de delivery que proporciona a melhor experiência da culinária oriental e havaiana no conforto do lar por meio de um atendimento personalizado e com um cardápio que segue as tendências da gastronomia. Com a operação gerenciada em dark kitchens - conhecidas como cozinhas fantasmas - a franquia se adapta a necessidade de cada localidade, principalmente com o seu modelo de negócio que atende cidades com até 600 mil habitantes, levando os sabores das marcas Mangu Shoyu e HotChop.

Investimento inicial: R$ 180 mil (incluso taxa de franquia )

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Lucratividade: 12% (aproximadamente)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Buteco Folks

Idealizado para proporcionar entretenimento para as famílias de cidades com menos de 250 mil habitantes, o Buteco Folks é inspirado no estilo sertanejo e tem a simplicidade como forte característica. Com a missão de proporcionar boas experiências, inclusive para as crianças, que podem usufruir de um espaço kids, a rede dispõe de um cardápio repleto de petiscos e coquetéis especiais como, por exemplo, o Drink na Botina. O boteco conta com uma agenda de apresentações ao vivo de artistas locais que animam o ambiente acolhedor e descontraído.

Investimento inicial: a partir de R$ 200 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: até R$ 250 mil

Lucratividade: de 10% a 22%

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

AgroBar

Novo modelo de negócios da Folks Franquias, holding de entretenimento com essência sertaneja, o AgroBar é uma rede de bares com um quê de fazenda e uma pegada rústica e raiz, que apoia-se em três pilares: publicidade nacional, produtos próprios e bar temático voltado à experiência do convidado. Além de proporcionar entretenimento de qualidade, bom atendimento, ambiente descontraído e conforto aos convidados, dispõe de cardápio com receitas próprias, como as bebidas Agrobeer e Agrochopp, e os lanches Agro Burguer, Agro Chicken e Agro Bruto.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: até R$ 250 mil

Lucratividade: até 25%

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 20 países e com faturamento de cerca de U$ 1 bilhão por ano, a marca americana criada em 1986 abriu sua primeira unidade no Brasil em 2013 e, pretende fechar o ano com 50 restaurantes não só nas capitais, mas também em em cidades do interior, já que possui opções de franquias flexíveis, com instalações de lojas a partir de 15m² no modelo Johnny Go!. Todas as lojas possuem como temática os anos 50 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas e shakes, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento inicial: a partir de R$ 950 mil no modelo Fast Casual (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Lucratividade média: 15%

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 36 meses

Dickey's Barbecue Pit

Maior rede de churrasco do mundo, a Dickey's Barbecue Pit é uma história de sucesso no mundo do empreendedorismo, já que foi criada há 82 anos e atualmente conta com mais de 650 unidades pelo mundo. A franquia, que hoje faz parte do Grupo Antaris Franchising, conta conta com três unidades em funcionamento no Brasil e a ideia é ter ao menos 110 lojas nos próximos 10 anos, inclusive em cidades do interior, conquistando todos aqueles que gostam do Texas barbecue, estilo de churrasco defumado lentamente em baixa temperatura e com temperos locais.

Investimento inicial: a partir de R$ 900 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: Entre R$ 200 e R$ 300 mil

Lucratividade média: entre 10% e 15%

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 36 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede que abriu as portas da primeira unidade em 2015 encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção deliciosa de pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes. A rede que faz parte do Grupo Antaris Franchising pretende fechar o ano com 10 unidades, e o plano para isto é também crescer em cidades menores, no interior dos estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 470 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Lucratividade média: 15%

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 36 meses

Cuor di Crema

A rede fundada em 2012 respeita as tradições e os processos das legítimas gelaterias italianas e oferece não só essa delícia 100% natural, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes, como variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. A franquia que faz parte do Grupo Antaris Franchising oferece dois modelos de negócios, quiosque e loja, que podem ser instalados não só nas capitais, mas em quaisquer cidades médias e pequenas no interior. Atualmente são nove unidades em funcionamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 470 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Lucratividade média: 15%

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 36 meses

SPA Express

De origem paraibana, a rede SPA Express, é uma microfranquia home-based que atende em domicílio e se tornou uma das maiores do país. A empresa oferece serviços de drenagem linfática corporal e facial, massagens relaxantes com técnicas exclusivas, drenagem para idosos, cuidados para gestantes e tratamentos estéticos para o pós-operatório. A marca conta com um modelo de negócio que atende cidades abaixo de 300 mil habitantes. Em 2022, o SPA Express faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255,00 (incluso taxa de franquia, capital de giro, equipamentos/materiais, marketing de inauguração e treinamento de implantação)

Faturamento médio mensal: R$15.000,00

Lucratividade: 25%

Prazo de retorno: entre 10 e 14 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e que oferece o método patenteado e certificado desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. A franquia possui modelo de negócio focado em cidades a partir de 30 mil habitantes e conta com 320 operações, sendo três delas nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape.

Investimento inicial: a partir de R$ 121.500,00 (incluso capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 83.333,00

Lucratividade média mensal: 50%

Prazo de retorno de Investimento: entre 6 a 12 meses

Sestini

Referência no segmento de bolsas, mochilas, malas e acessórios, a Sestini atua no mercado há 28 anos e lança anualmente centenas de produtos. Ao longo deste período, conquistou prestígio entre todos os públicos e hoje é reconhecida por ser uma marca capaz de unir qualidade, inovação, estilo e preços acessíveis.

Investimento inicial total: entre R$ 400 e R$ 500 mil (estimativa inclui custos para a implantação da loja, taxa de franquia, projeto arquitetônico, obra e estoque inicial). Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Lucratividade: entre 10 a 15%

Prazo de retorno de Investimento: 24 a 36 meses

Anjos Colchões & Sofás

A rede de franquias especializada em colchões e estofados lançou recentemente a Anjos S.M.A.R.T. O novo modelo é compacto e ideal para lojas a partir de 100m² e foi projetado para quem quer empreender, mas não possui o valor total dos formatos convencionais.

Investimento inicial total: Modelo Anjos S.M.A.R.T a partir de R$ 259 mil (incluso taxa de franquia, padronização e produtos)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Lucratividade: 15 a 25% sobre o faturamento

Prazo de retorno de Investimento: 8 a 18 meses

Magnólia Papelaria

A Magnólia Papelaria é a maior franquia de papelaria organizacional e tem como propósito estimular a organização e produtividade de jovens e adultos, desde a escola até o mercado de trabalho. Para quem gosta de usar o papel em paralelo ao digital, encontra na rede materiais funcionais e cheios de estilo, com coleções que seguem as tendências da moda e ajudam a otimizar as multitarefas do dia a dia.

Investimento inicial total: a partir de R$ 130 mil (incluso taxa de franquia, quiosque, estoque inicial e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 49 mil

Lucratividade: 12,6%

Prazo de retorno de Investimento: 23 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 450 unidades. Para cidades com até 30 mil habitantes, a franquia possui modelo home based, que oferece serviços de limpeza residencial e empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920 (incluso taxa de franquia, kit de Equipamentos para limpeza profissional, primeira compra de uniforme, mídias iniciais, compra de um computador e impressora e abertura da empresa junto ao contador)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucratividade média: em média 20% do faturamento bruto

Prazo de retorno de Investimento: 14 meses

OdontoCompany

É a maior rede de clínicas odontológicas do mundo e trabalha com modelo de negócios que atende as cidades entre 30 mil e 80 mil habitantes. Atualmente, a marca conta com mais de 2000 unidades comercializadas e é reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial: a partir de R$ 150 mil (incluso capital de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Lucratividade: 25% a 30%

Prazo de retorno: 16 a 20 meses

*Incluso obras, equipamentos, móveis, taxa de franquia e capital de giro

market4u

A rede de minimercados autônomos, que opera por meio do conceito de honest market em condomínios comerciais e residenciais que tenham pelo menos 80 apartamentos, é líder do segmento no Brasil e atua no formato de franquia desde 2020. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas e dispõe de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem a necessidade de um atendente. Hoje, o market4u possui mais de 2.000 lojas em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Lucratividade: de 10% a 15% sobre o faturamento bruto

Prazo estimado para o retorno: de 16 a 24 meses

Casa de Bolos

A maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento leva o sabor da receita caseira para os consumidores em todo o Brasil. Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a rede oferece um modelo de negócios denominado de “Loja Mini”, ideal para atender cidades afastadas das grandes metrópoles. Neste formato, as unidades trabalham com um cardápio com mais de 70 sabores, incluindo versões diet, integral, funcional, bolo caseiro no pote e bolos baby. Oferece também tortas, cucas e bolos de aniversário.

Investimento inicial: R$ 136 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucratividade: 20%

Prazo de retorno: até 24 meses

Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 42 unidades em operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 92.900 ( incluso taxa de franquia, comunicação visual, mobiliário informática, royalties e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucratividade média: entre 30 e 40%

Prazo de retorno de Investimento: 6 a 12 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A ideia e formatação do negócio foi da empresária Camila Miglhorini, que depois de enfrentar dificuldades para encontrar uma comida rápida e saudável, em um mundo repleto de produtos artificiais e industrializados, fundou a franquia que oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

Investimento inicial: a partir de R$ 82 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 90 mil

Lucratividade média: de 20 a 25%

Prazo de retorno de Investimento: de 10 a 36 meses

Le Petit Macarons

Primeira boutique brasileira especializada no macaron, oferece em seu cardápio 33 sabores diferentes do doce francês, sendo 30 deles sem glúten e três opções exclusivas também sem lactose. Preparados a base de farinha de amêndoas, pastas italianas, açúcar impalpável e chocolate belga, os macarons podem ser consumidos juntamente com cafés e chás importados, também disponíveis no cardápio da rede.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (incluso taxa de franquia, instalações, equipamentos e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 25 mil

Lucratividade: de 10% a 15%

Prazo de retorno de investimento: de 24 a 36 meses

Mr. Cheff

Fundada em 2011 na cidade de Londrina (PR), a rede Mr. Cheff se destaca na praça de alimentação dos shoppings pela quantidade de comida no prato, que é muito bem servido, e a qualidade dos produtos utilizados, o que dá mais sabor à comida caseira. No cardápio, porções, pratos executivos e gratinados que tem a proposta de oferecer um preço acessível para todos os públicos. No franchising desde 2018, tem 19 unidades nos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil (incluso taxa de franquia, adequação do ponto de venda, equipamentos, utensílios e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Lucratividade: de 10% a 15%

Prazo de retorno de investimento: 18 meses

Ad Clinic

A rede de franquias de clínicas de estética fundada em 2014, na região Sul do Brasil, conta hoje com mais de 100 unidades comercializadas nas principais cidades e capitais. A empresa trabalha com os três pilares mais importantes na estética: o tratamento corporal, a harmonização facial e a depilação definitiva, além de tratamentos mais específicos como lipo sem cortes e bioestimuladores, para o público feminino e masculino. A Ad Clinic entrou para o franchising em 2019.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil no modelo Ad Clinic Smart (já com a taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80mil

Lucratividade média: até 20%

Prazo de retorno de Investimento: até 24 meses

Botocenter

A franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, que nasceu em 2019 na cidade de Recife com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C.

Investimento: a partir de R$ 200 mil (valor revertido em toxina botulínica, despesas de treinamento inicial e ativação das redes sociais)

Faturamento médio mensal: projeção de R$ 500 mil no primeiro ano de operação

Lucratividade média: projeção de 18 a 20%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 24 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online. Em 2023, a rede estima alcançar R$13 milhões e alcançar a marca de 1.200 unidades.