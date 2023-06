Franquias crescem 17,2% no primeiro trimestre e receita supera R$ 50 bilhões

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) anunciou nesta quinta-feira, 1º, Pesquisa Trimestral de Desempenho do Franchising referente ao primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o mercado de franquias registrou um crescimento de 17,2% em seu faturamento nominal em relação ao mesmo período do ano passado. A receita passou de R$ 43,380 bilhões para R$ 50,854 bilhões.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o crescimento da receita chega a 22,6%. Já em relação ao faturamento do setor no acumulado de 12 meses, a alta foi de 16,1%, cuja receita passou de R$188,568 bilhões para R$ 218,962 bilhões – um patamar superior ao período pré-pandemia. Os dados da ABF mostram que o setor está há cinco trimestres seguidos em crescimento.

"Crescimento superior a 17% é a melhor performance já registrada em um primeiro trimestre do ano, marcando mais uma vez trajetória de recuperação do setor de franquias", diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Dentre os fatores que contribuíram o crescimento no início de 2023 estão a retomada mais forte das atividades presenciais (principalmente viagens, eventos e confraternizações), o forte arrefecimento da pandemia, a demanda por serviços e a recuperação mais prolongada de Turismo e Hotelaria.

Por outro lado, a pressão de custos, o comportamento ainda oscilante dos consumidores e o reequilíbrio de compromissos financeiros da pandemia, porém, continuam a ser desafios para o setor.

O presidente da entidade ressalta a urgência das reformas, especialmente a Tributária, para tornar o ambiente de negócios mais equilibrado no Brasil.

Quais franquias mais cresceram no primeiro trimestre de 2023? Veja por segmentos

Todos os 12 segmentos elencados pela ABF cresceram no período pesquisado. O segmento que apresentou maior variação positiva foi Hotelaria e Turismo, com um faturamento 37,5% maior frente ao primeiro trimestre do ano passado. O segmento apresentou um acentuado crescimento, apoiado principalmente no atendimento da demanda reprimida e no aumento do tíquete médio por transação.

Saúde, Beleza e Bem-estar, com alta de 27%, e Alimentação Food Service, cuja receita cresceu 21,2%, vêm em seguida. Esse bom desempenho está relacionado à continuidade da procura por serviços voltados à saúde, satisfação e ao cuidado pessoal, e a combinação de vendas no salão e via delivery no caso de food service.

Na sequência, também se destacaram Limpeza e Conservação, com faturamento 19,2% maior comparado ao primeiro trimestre de 2022, e Alimentação – Comercialização e Distribuição, cuja receita cresceu 18,6%.

Segmento 1º tri 2022 1º tri 2023 %Var (t12023-t12022) %Var Unidades Alimentação - Comercialização e Distribuição 2.700 3.202 18,60% 6,20% Alimentação - Food Service 7.166 8.688 21,20% 7,80% Casa e Construção 3.446 3.788 9,90% 14,10% Comunicaçõa, Informática e Eletrônicos 1.400 1.570 12,10% 3,80% Educação 2.756 3.247 17,80% 0,90% Entreterimento e Lazer 502 575 14,50% 5,20% Hotelaria e Turismo 1.738 2.389 37,50% 5,20% Limpeza e Conservação 380 452 19,20% 13% Moda 4.819 5.542 15% 3,20% Saúde, Beleza e Bem Estar 9.744 12.379 27% 6,60% Serviços Automotivos 1.719 1.915 11,40% 1,70% Serviços e Outros Negócios 7.010 7.106 1,40% 6,50% Total 43.380 50.854 17,20% 6%

Abertura de novas unidades

A pesquisa da ABF mostrou que as redes se mantiveram em expansão no período analisado. Os dados revelam que houve um aumento de 5% na abertura de unidades e o encerramento foi de 2,6%, resultando num saldo positivo de 2,4%, um pouco maior em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que foi de 1,8%.

Houve um acréscimo de 10.641 operações de franchising no Brasil em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 184.411 operações.

