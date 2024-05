BRF Pet, Cobasi e Petz: Como essas marcas estão ajudando os animais no Rio Grande do Sul?

O Rio Grande do Sul enfrenta a pior enchente da sua história com 425 municípios afetados, 107 óbitos registrados e mais de 164 mil desalojados.

“Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores”, disse Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em sua rede social.

Não se sabe ao certo quantos animais já foram resgatados, mas BRF Pet, Cobasi e Petz são algumas das empresas que estão ajudando com iniciativas de doações, desde entrega de produtos a pontos de coletas. Para além dessas companhias, veja também quais ONGs estão ajudando com o resgate dos animais.

BRF Pet

A BRF e suas marcas estão priorizando o apoio aos colaboradores, com kits de alimentos, assistência psicológica e telemedicina que se estende aos seus familiares. Em parceria com a Marfrig, a Companhia já doou mais de 50 toneladas de alimentos e 5,5 toneladas de ração para pets do Rio Grande do Sul. Além disso, já foram destinados produtos de higiene, colchões e roupas de cama, por meio de seus voluntários.

As empresas estão ainda fomentando uma campanha de arrecadação para o Fundo de Ajuda Humanitária do Instituto BRF, com o compromisso de triplicar os valores doados. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$3 milhões, incluindo a contribuição das duas empresas.

Além disso, o apoio à comunidade local se estende a:

600 marmitas e lanches doados todos os dias pelos voluntários locais;

50 postos de coleta de ítens de higiene e alimentos não perecíveis em todo o Brasil;

Centenas de voluntários em uma força-tarefa para apoiar as comunidades afetadas;

Cuidado com colaboradores e suas famílias com doação de 10 toneladas de alimentos.

As doações podem ser feitas via PIX: instituto.brf@brf.com.

A Cobasi doou duas toneladas de ração para os animais resgatados. Também foram doadas guias, caixas de transporte, alimento úmido, colchonetes, caminhas e potes de água a entidades que estão atuando com o resgate de animais.

As doações foram e ainda continuam sendo intermediadas por uma das ONGs parceiras do Rio Grande do Sul, Anjos de Patas.

Para quem deseja doar, a Cobasi tem 14 lojas em Porto Alegre e região que foram preparadas para recolher doações aos animais resgatados.

Veja os endereços:

POA Iguatemi: Av. João Wallig, 1800 - Loja N 1284 1285 E 1286 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91340-001

Av. João Wallig, 1800 - Loja N 1284 1285 E 1286 - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91340-001 Canoas: Avenida Farroupilha, 4545 Marechal Rondon, Canoas - RS, 92020475

Barra Shopping Sul: Av. Diário de Notícias, 300 - Luc 2005 - Cristal, Porto Alegre - RS, 90810-080

POA Ipiranga: Av. Ipiranga, 3003 - Santana, Porto Alegre - RS, 91530-000

Passo Fundo Shopping: Av. Pres. Vargas, 1610 - Loja L0018/19 - Vila Rodrigues, Passo Fundo - RS, 99070-000

Shopping Iguatemi Caxias do Sul: Rod Rsc-453, 2780 - Sanvitto, Caxias do Sul - RS, 95110-251

Pelotas: Av. Ferreira Viana, 1526 - Loja N. 027A - Areal, Pelotas - RS, 96085-000

Moinhos dos Ventos: Rua Miguel Tostes, 176 Moinhos dos Ventos, Porto Alegre - RS, 90430060

Bollogna Mall: Av. Cel. Marcos, 2509 - Loja 106 - Pedra Redonda, Porto Alegre - RS, 91760-000

Central Parque: Avenida Ipiranga, 7684 Jardim Botânico, Porto Alegre - RS, 91530000

Viamão: Rodovia Tapir Rocha, 7277 Querência, Viamão - RS, 94440000

Assis Brasil: Avenida Assis Brasil, 3966 Jardim Lindóia, Porto Alegre - RS, 91010003

Canoas BR-116: Avenida Getulio Vargas, 6211 Centro, Canoas - RS, 92010013

Wenceslau Escobar: Avenida Wenceslau Escobar, 1643 Cristal, Porto Alegre - RS, 91900000

A Petz está recebendo doação em 29 lojas de 8 Estados. Já foram enviadas 3 toneladas de ração e 550 casas/caixas para pets.

O Hospital Veterinário Seres em Porto Alegre também está à disposição para atendimentos de animais resgatados pela ONG Grad Brasil, que necessitem de cuidados intensivos.

Também disponibilizamos diversos pontos de coleta de doações em vários estados:

São Paulo: Petz Bandeirantes, Petz Ricardo Jafet, Petz Anália Franco, Petz Jacu Pêssego, Petz Santo André, Petz Bosque Maia, Petz Santos Ana Costa, Petz Ribeirão Preto Independência, Petz Itaim, Petz Jaguaré, Petz Osasco, Petz Limão, Petz Tietê, Petz Guarulhos, Petz Tamboré e Petz Bauru.

Rio Grande do Sul: As lojas de todo Estado estão recebendo doações, exceto Petz Rubem Bento Alves e Petz São Leopoldo.

Santa Catarina: Petz Joinville, Petz Florianópolis e Petz Itajaí.

Paraná: Petz Londrina e Petz Seminário.

Distrito Federal: Petz ASA Norte e Petz Brasília Sia.

Rio de Janeiro: Petz Barra Américas, Petz Maracanã e Petz Botafogo.

Minas Gerais: Petz Nossa Senhora do Carmo e Petz Pampulha.

Goiás: Petz Flamboyant.

Além disso, todo o lucro das vendas da Editora Mol segue sendo revertido para ONGs parceiras da região

https://www.instagram.com/p/C6mETaigCxZ/

Como ajudar com o resgate dos animais?

Além da doação dessas marcas, é possível ajuda com o resgate dos animais por meio dessas ONGs locais:

Campo Bom para Cachorro

A ONG Campo Bom para Cachorro já resgatou mais de 5,6 mil animais em enchentes no Rio Grande do Sul.

Para fazer a doação, a ONG indica dois PIX:

PIX: E-mail: ongcampobompracachorro@gmail.com

PIX: CNPJ: 24.494.672/0001-69

Para saber mais sobre a ONG, acesse a página do Instagram: https://www.instagram.com/campobompracachorro/

GRAD Brasil

Desde 2011 a ONG GRAD Brasil tem como missão resgatar animais em locais de desastres. Já somam mais de 60 operações realizadas e mais de 14.500 animais resgatados.

Para resgatar os animais no Rio Grande do Sul, o GRAD está atuando junto a SEMA – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado.

Para ajudar os animais que estão no estado gaúcho, a ONG indica o seguinte site: https://linktr.ee/gradbrasil

Para saber mais sobre a Grad Brasil, acesse: https://gradbrasil.org.br/

*A matéria está aberta para iniciativas de outras marcas de pet*

https://www.instagram.com/p/C6q-rRvxZer/