Microempresas: o segmento que mais cresceu entre os pequenos negócios em 2024

Entre os 4.158.122 pequenos negócios abertos em 2024 no Brasil, as microempresas (ME) – empreendimentos com faturamento igual ou inferior a R$ 360 mil por ano — tiveram destaque. O crescimento, em comparação ao ano anterior, foi de 21%, atingindo o total de 874 mil novos negócios abertos deste porte e superando em mais de 152 mil o resultado de 2023.

Os dados fazem parte de um levantamento do Sebrae com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB), que mostrou um crescimento recorde no número de novos pequenos negócios abertos no ano passado.

O resultado também foi positivo entre as empresas de pequeno porte (EPP). Em 2024, foram mais de 190 mil novos negócios desse segmento, que pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano, atingindo um crescimento de 16,5% em comparação a 2023. Já os microempreendedores individuais (MEI) registraram aumento de 6,7% no ano passado, com 3,1 milhões novos MEI formalizados, ante 2,9 milhões que se formalizaram em 2023.

Setores

Em 2024, as atividades que registraram o maior volume de novos negócios estavam no setor de Serviços. Elas representaram cerca de seis em cada dez novas empresas abertas no ano (60%). Na sequência estão os empreendimentos ligados ao Comércio, que superaram a marca de 1 milhão e atingiram 25% do total. Os setores da Indústria (321,3 mil), da Construção Civil (283,7 mil) e da Agropecuária (31,6 mil) completam a lista, correspondendo a 15% do total.

As 10 atividades econômicas que mais cresceram entre PMEs em 2024