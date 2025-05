Mica Rocha abre workshop online sobre como construir negócios milionários

A empresária e influenciadora Mica Rocha está promovendo no dia 14 de maio, às 20h, o Workshop Negócios que Florescem.

Com foco em mulheres empreendedoras, o evento será transmitido ao vivo e 100% online.

marcas que ultrapassaram a marca de R$ 100 milhões em faturamento. O objetivo é ensinar a transformar paixões em negócios autênticos, lucrativos e sustentáveis. Além disso, a aula promete revelar os bastidores de um império de

Ao longo do workshop, Mica vai compartilhar os princípios do método que a conduziu ao sucesso empresarial. O conteúdo abordará desde a validação de ideias até a construção de marcas fortes e com comunidades engajadas.

Entre os temas principais, destacam-se:

Como identificar o ponto de interseção entre paixão e demanda de mercado

A estruturação de um produto desejado e com potencial de escala

O posicionamento de marcas autênticas e a criação de comunidades leais

Bastidores do case da marca de semi-joias Misha , que alcançou R$ 11 milhões de faturamento no primeiro ano

Além da aula ao vivo, as participantes terão acesso ao livro digital 7 Conselhos que Toda Mulher Deveria Ouvir, escrito por Mica, que reflete sobre propósito, independência e autoconhecimento.

O workshop está sendo oferecido por um valor promocional de apenas R$ 19,90, com a garantia incondicional de reembolso caso a participante não fique satisfeita com o conteúdo. Inscrições aqui.

Quem é Mica Rocha

Com mais de 15 anos de experiência no empreendedorismo, Mica Rocha é uma das figuras mais influentes no Brasil quando o assunto é negócios voltados para o público feminino.

Fundadora de marcas de sucesso como Misha e Open Era, ela tem se destacado não só no mercado de moda, mas também na mentoria de mulheres que desejam empreender com autenticidade.

Além de ser uma palestrante, Mica é também autora de três best-sellers sobre relacionamentos e empoderamento feminino.

Mica Rocha fez sua estreia no mercado de moda com a criação da Misha em 2020, uma grife de semi-joias que tem conquistado um público fiel.

Desde o início, a marca se destacou pela proposta de oferecer peças de qualidade com acabamento digno de joias de luxo, mas a preços mais acessíveis.

Estratégia digital e expansão física

O segredo do sucesso de Mica Rocha está na combinação de uma estratégia de marketing digital bem executada com uma experiência de compra online personalizada.

A Misha começou como uma operação 100% digital, com vendas realizadas por meio de um site e consultorias via WhatsApp.

A aposta em peças com zircônia, material mais durável e de preço acessível, foi uma das chaves para o sucesso da marca.

Além disso, Mica investiu em lives de vendas e conteúdo nas redes sociais, criando uma relação de proximidade com seus seguidores.

A Misha não só conquistou um lugar no mercado, mas também nas lojas físicas.

Em novembro de 2021, a primeira loja foi aberta no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, e o sucesso foi imediato.

Em poucos meses, a marca liderava o ranking de vendas por metro quadrado do shopping.

Com o crescimento da Misha, Mica Rocha também criou a Open Era, uma marca de roupas voltada ao público fitness, que mistura conforto e estilo, aproveitando a tendência global do athleisure.

Esta marca também segue a mesma estratégia de marketing digital, com foco em experiências de compra e colaborações com influenciadoras.

Marketing digital e parcerias estratégicas

Durante a pandemia, as marcas nativas digitais ganharam protagonismo, já que a loja física ficou em segundo plano devido às restrições de circulação.

No entanto, com a retomada da normalidade, as empresas que souberam adaptar seus modelos de negócios para a transição do digital para o físico se destacaram. No caso de Mica Rocha, a presença física tornou-se uma peça fundamental na sua estratégia de crescimento.

Com o fim das restrições, a necessidade de atrair clientes de volta aos shoppings e aos centros comerciais ficou evidente. A aposta de Mica no varejo físico se mostrou acertada, com as lojas da Misha rapidamente ganhando espaço e se tornando um sucesso de vendas.

Embora a presença física seja cada vez mais relevante, Mica mantém o foco nas redes sociais e no marketing digital.

Mica já tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Sua influência digital é uma vantagem competitiva, que a ajudou a impulsionar as vendas das marcas.

Porém, com o objetivo de atingir novos públicos, Mica busca cada vez mais desvincular suas redes pessoais das das marcas.

A estratégia de marketing também inclui parcerias com influenciadoras de peso, como Helena Bordon e Fabiana Justus. Para Mica, essas colaborações são essenciais para alcançar novos públicos e expandir o reconhecimento das marcas.