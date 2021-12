Enchentes na Bahia: Mercado Pago vai receber doações para o estado

O Mercado Pago, fintech de pagamentos do Mercado Livre, está arrecadando recursos para ajudar as famílias impactadas pelas fortes chuvas e enchentes na Bahia. O forte período de chuvas na região sul do estado, segundo o governo local, já deixou mais de 30.000 pessoas desabrigadas, e ocasionou cerca de 21 mortes.

Em uma parceria com as ONGs de ajuda humanitária e combate à fome Cruz Vermelha e Ação da Cidadania, a empresa vai receber doações a partir de um botão em seu aplicativo, chamado de "Botão Doar". O objetivo é reunir fundos para a compra de itens emergenciais e cestas básicas para as mais de 70 cidades em situação de emergência.

O botão de doações já é um recurso de longa data no Mercado Livre. Com essa funcionalidade, usuários da conta Mercado Pago podem contribuir com diferentes organizações sociais, com novas adições mensalmente. Segundo a empresa, desde 2019, a iniciativa já beneficiou causas ligadas à segurança alimentar, diversidade, moradia e apoio a pessoas com deficiência.

Como doar

Para doar, basta acessar o aplicativo do Mercado Pago, clicar no Botão 'Doar', escolher a instituição ou campanha com a qual deseja contribuir e definir a quantia (de 5,00 a 1.000,00 reais) e a forma de pagamento. Para o pagamento, o usuário pode escolher o cartão de crédito vinculado à conta ou o saldo da conta.