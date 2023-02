Ranking com melhores cidades para mulheres empreenderem tem apenas uma brasileira; veja qual

A facilidade no acesso a investimentos e a promoção da igualdade de gênero são fatores determinantes para que mulheres possam empreender com mais facilidade. A disposição desses e outros fatores tornam alguns lugares mais promissores ao empreendedorismo feminino, avalia a gigante de tecnologia Dell. Em estudo inédito realizado em parceria com a S&P Global, a empresa avalia as melhores cidades para mulheres empreenderem ao redor do mundo.

O estudo, chamado de Índice Women Entrepreneur Cities (WE Cities), aponta as cidades mais favoráveis ao empreendedorismo feminino com base no impacto de políticas, programas e características locais. No ranking, São Paulo é a única representante brasileira a figurar na lista global, ocupando a 51ª posição.

Para a Dell, o conjunto de atribuições capazes de fomentar o empreendedorimo feminino se baseiam em cinco pilares principais, avaliados pelo estudo. São eles:

Talento

Capital

Cultura

Tecnologia

Mercados

A capital paulista caiu cinco posições em relação ao último índice, publicado em 2019. A motivação para isso está no impacto direto em mais de um dos pilares considerados estratégicos para o empreendedorismo feminino, especialmente após a pandemia. De acordo com a análise, o pilar “Capital”, que mede a frequência e o valor do financiamento recebido por empresas lideradas por mulheres e a proporção de financiamento reebido por empresas femininas frente a empresas masculinas, influenciou no resultado.

São Paulo perdeu posições no ranking devido ao acesso restrito ao dinheiro, número limitado de investidores, falta de grandes empresas de capital de risco e poucas oportunidades de crowdfunding.

Já no pilar de "Talentos", a cidade teve poucos avanços em relação à igualdade de genêro em alguns setores. Mesmo assim, não há muita representatividade de mulheres à frente de grandes associações empresariais e conselhos na cidade, o que pode ser considerado um risco para futuras empreendedoras.

Destaque brasileiro

A presença da capital paulista no ranking indica vantagens para o empreendedorismo local. Entre eles, investimentos recentes em conectividade, com o lançamento do serviço de internet 5G.

Segundo Luciane Dalmolin, Diretora de Vendas para Pequenas Empresas da Dell Technologies no Brasil, algumas medidas que podem ser tomadas para a melhoria do pilar de “Capital”, como a criação de recursos direcionados para mulheres empresárias em diferentes estágios e maturidade empresariais, além do acesso a diversas fontes de capital, incluindo programas de empréstimos, crowdfunding e aceleradoras.

Ela destaca também a "promoção de práticas para reduzir o preconceito de gênero, entre eles fundos especiais para mulheres empresárias e a criação de redes de mulheres investidoras".

As melhores cidades do mundo para mulheres empreendedoras