Práticas ESG: como medir o impacto real na sua empresa

Medir o impacto real das práticas ESG é uma prioridade crescente para empresas que buscam alinhar seus negócios às demandas de sustentabilidade e transparência. Para isso, é necessário adotar indicadores-chave de desempenho (KPIs), ferramentas digitais e estratégias de engajamento que garantam eficiência na gestão e credibilidade junto aos stakeholders.

Métricas e KPIs Essenciais

: avaliar a satisfação dos funcionários, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, engajamento com a comunidade e condições de trabalho. Indicadores sociais são essenciais para medir o verdadeiro impacto das empresas na sociedade e promover a igualdade e o bem-estar; Governança: analisar a composição do conselho de administração, políticas anticorrupção, transparência nas práticas empresariais e conformidade legal. Uma governança sólida reforça a confiança entre stakeholders e melhora a posição da empresa no mercado.

E não adianta se enganar: a qualidade e a transparência das informações ESG são aspectos centrais do processo. As empresas devem assegurar que seus relatórios de sustentabilidade sejam rigorosos e comparáveis, conforme as exigências legais e as expectativas dos stakeholders.

Ferramentas e metodologias

Existem diversas ferramentas digitais que auxiliam na medição do impacto ESG, permitindo que as empresas monitorem suas práticas, comparem resultados com benchmarks do setor e ajustem suas estratégias conforme necessário.

SASB Materiality Finder : ferramenta que ajuda as empresas a identificar os indicadores ESG mais relevantes para seu setor, com base nos padrões do Sustainability Accounting Standards Board (SASB);

: ferramenta que ajuda as empresas a identificar os indicadores ESG mais relevantes para seu setor, com base nos padrões do Sustainability Accounting Standards Board (SASB); GRESB : plataforma que avalia a sustentabilidade de ativos imobiliários e infraestrutura, oferecendo benchmarks detalhados e relatórios para investidores e gestores;

: plataforma que avalia a sustentabilidade de ativos imobiliários e infraestrutura, oferecendo benchmarks detalhados e relatórios para investidores e gestores; CDP (Carbon Disclosure Project) : sistema de coleta de dados que apoia empresas na medição de emissões de carbono e na gestão de riscos relacionados ao clima;

: sistema de coleta de dados que apoia empresas na medição de emissões de carbono e na gestão de riscos relacionados ao clima; EcoAct Carbon Calculator : solução que permite calcular e acompanhar as emissões de carbono de empresas, ajudando a implementar estratégias de redução;

: solução que permite calcular e acompanhar as emissões de carbono de empresas, ajudando a implementar estratégias de redução; Bloomberg Terminal ESG : oferece dados detalhados sobre o desempenho ESG de empresas listadas, facilitando análises e comparações para investidores e gestores;

: oferece dados detalhados sobre o desempenho ESG de empresas listadas, facilitando análises e comparações para investidores e gestores; Salesforce Net Zero Cloud: ferramenta focada em monitorar e gerenciar as emissões de carbono e promover ações para alcançar a neutralidade climática.

Além disso, abordagens inovadoras, como jogos educativos, podem engajar colaboradores nas práticas ESG. Um exemplo é o Sustainability Challenge. Criado para grandes corporações, este jogo coloca equipes em um cenário fictício onde precisam tomar decisões estratégicas que afetam indicadores ESG, como diversidade no ambiente de trabalho, uso eficiente de recursos e transparência.

Engajamento de stakeholders

Uma das melhores formas de medir o impacto de iniciativas ESG é a coleta de dados interna. Realizar pesquisas, consultas e diálogos contínuos com clientes, funcionários, comunidades e investidores é fundamental para entender a percepção e o impacto das ações ESG.

Esse engajamento fornece feedback valioso sobre como as práticas estão sendo vistas e qual é o nível de aceitação por parte das partes interessadas.

