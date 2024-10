McDonald's vê o consumo de batata frita diminuir e impacto chega à sua principal fornecedora

A principal fornecedora de batatas fritas do McDonald's está lidando com desafios em decorrência da diminuição de consumidores nos restaurantes da rede. A Lamb Weston, maior fornecedora de batatas fritas do fast-food, teve queda nas vendas devido a baixa demanda do consumidor final. As informações são da Newsweek.

A queda nas vendas pode ser explicada por algumas razões. Uma delas é a inflação dos preços do menu. O preço mais caro tem afastado os consumidores das lojas. Além do McDonald's, a Lamb Weston produz e vende fritas para a Yum Brands, donas da marca KFC e Taco Bell.

Desde 2019, o preço médio dos produtos aumentou cerca de 40%, o que reflete os custos elevados dos insumos. Joe Erlinger, presidente do McDonald's nos EUA, destacou em julho que a retração dos consumidores é esperada, dado o custo de vida elevado e o cenário econômico competitivo.

Menos consumidores nas lojas

Tom Werner, presidente e CEO da Lamb Weston, disse por meio de comunicado que, apesar de uma leve melhora nos resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal da empresa em comparação ao período anterior, o ambiente geral permanece desafiador.

“O tráfego em restaurantes e a demanda por batatas congeladas continuam fracos em relação à oferta, e acreditamos que essa situação se manterá até o final do ano fiscal de 2025.”

Para melhorar sua lucratividade e se ajustar à nova realidade de consumo, a Lamb Weston anunciou um plano de reestruturação que inclui o fechamento de uma de suas fábricas mais antigas em Connell, Washington, além de uma redução de 4% em sua força de trabalho. O objetivo é equilibrar as taxas de utilização de suas fábricas e enfrentar o atual desequilíbrio entre oferta e demanda na América do Norte.

Queda nas vendas em fast-food

A queda na demanda é atribuída, em parte, ao menor tráfego de clientes nos restaurantes dos Estados Unidos. O McDonald's, que representa 13% das vendas da Lamb Weston, reportou uma redução nas vendas globais em julho.

Mesmo com iniciativas como o lançamento de um combo de US$ 5 (R$ 28), incluindo uma pequena porção de batatas fritas para atrair mais clientes, o impacto na Lamb Weston ainda é evidente.

Em uma ligação de resultados financeiros no início de outubro, Werner explicou que essas promoções aumentam o tráfego nos restaurantes, mas não ajudam no volume total de vendas de batatas fritas, pois muitos clientes trocam uma porção média por uma pequena.

“É importante notar que esses acordos fazem com que os consumidores optem por porções menores, o que age como um obstáculo parcial para o nosso volume”, disse Werner. A Lamb Weston, no entanto, esclareceu que seria incorreto atribuir a desaceleração na oferta exclusivamente a esses acordos promocionais.