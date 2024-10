Irã afirma que 'não há base' para continuar negociações indiretas com os EUA

O Irã afirmou nesta segunda-feira, 14, que atualmente não há "base" para continuar as negociações indiretas com os Estados Unidos por meio de Omã, citando a crise no Oriente Médio.

O Irã havia confirmado, em junho, que participou de negociações com os EUA com a mediação de Omã, apesar de os dois países não manterem relações diplomáticas. "Atualmente não há base para tais negociações até que tenhamos deixado a crise atual para trás", declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, a repórteres em Mascate, capital de Omã.

Negociações interrompidas e contexto regional

Araghchi explicou que a iniciativa foi suspensa devido "às condições específicas da região". No início de outubro, o Irã lançou 200 mísseis contra Israel, afirmando que o ataque foi uma retaliação às mortes do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Nasrallah foi morto em 27 de setembro durante um bombardeio ao sul de Beirute, e Haniyeh, em uma explosão atribuída a Israel no final de julho, em Teerã.

Israel, por sua vez, prometeu retaliar. Omã tem longa tradição de mediação entre Irã e EUA, países que cortaram relações diplomáticas após a Revolução Islâmica de 1979.

Apoios e críticas de aliados

Os Estados Unidos são aliados de Israel e seu maior fornecedor de armas, enquanto o Irã apoia tanto o Hamas quanto o Hezbollah, que seguem em confronto com forças israelenses na Faixa de Gaza e no Líbano.

Durante sua viagem a Omã, Araghchi conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Ele expressou gratidão pelos esforços da China, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, para "parar o belicismo e os crimes do regime sionista" em Gaza e no Líbano.

“A inação do Conselho de Segurança da ONU devido ao bloqueio dos EUA é um desastre", criticou Araghchi.

As negociações entre Irã e EUA estavam sendo vistas como um possível caminho para a diminuição das tensões na região. Com a escalada dos conflitos, no entanto, a suspensão desses diálogos representa um novo obstáculo diplomático.