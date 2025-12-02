Mary Kay reúne cerca de 3 mil mulheres em ato de sororidade e bate recorde mundial

A Mary Kay conquistou um recorde do Guinness World Records ao reunir uma multidão de mulheres na live “De batom, por elas”, ação que mobilizou três mil participantes aplicando batom simultaneamente em apoio ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A cada 25 mulheres conectadas, uma vítima receberá atendimento especializado por meio da Associação Fala Mulher, que oferece suporte jurídico, psicológico e social, além de acolhimento emergencial.

Inspirada no legado de Mary Kay Ash, que há mais de 60 anos defendia a beleza como caminho para autoestima, independência e realização, a transmissão transformou um gesto cotidiano em símbolo de mobilização nacional.

Para Maria Victoria Gallo, vice-presidente de Marketing da Mary Kay Brasil, a live tornou visível um trabalho já existente na marca. “O nosso propósito existe e é concreto há mais de 60 anos. Mas essa live foi uma oportunidade de convidar consumidoras e pessoas de fora a fazer parte desse propósito”, afirma.

Vick Gallo destaca ainda que o evento ampliou a visibilidade do trabalho do Instituto Mary Kay na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica. “O Instituto já atua há mais de dez anos com essa causa. São mais de 15 mil mulheres que receberam auxílio, em parceria com a Associação Fala Mulher, para sair de situações de vulnerabilidade”, diz.

Autonomia feminina e impacto social

O tema também se conecta ao cenário atual da autonomia feminina no Brasil. A 6ª edição da Pesquisa Anual sobre Empreendedorismo Feminino (2023), do Instituto Rede Mulher Empreendedora em parceria com o Instituto Locomotiva, mostrou que 48% das entrevistadas encerraram relacionamentos abusivos após abrir o próprio negócio.

O levantamento apontou ainda que 72% das mulheres se consideram totalmente ou parcialmente independentes financeiramente, e que 81% associam o empreendedorismo a maior autonomia na vida e nas relações conjugais.

O objetivo da live reflete uma frase marcante da fundadora Mary Kay Ash, segundo a qual “um batom pode mudar o mundo”. Para Vick Gallo, essa visão continua atual. “Nós somos uma empresa de empreendedorismo feminino. A nossa oportunidade não é apenas vender um batom. É permitir que cada mulher alcance seu potencial, se desenvolva, aprenda novas competências e exerça liderança.”

Transformações no modelo de negócio

Esse princípio também orienta as transformações recentes no modelo de negócio. Hoje, as consultoras podem atuar apenas no digital, no presencial ou combinar os dois formatos.

“Flexibilidade é algo decisivo na escolha de uma fonte de renda. Queremos que essa oportunidade caminhe com um propósito genuíno e concreto”, afirma. Em paralelo, a empresa moderniza sua comunicação para dialogar com públicos mais jovens, com presença ampliada em novos canais e ajustes no tom institucional.

Mobilização ampliada pela live

A live foi aberta a diferentes públicos, dentro e fora da base de clientes. Para a executiva, esse formato reforça a ideia de que o impacto coletivo independe de uma única marca.

Vick Gallo avalia que o movimento também funciona como um convite ao setor de beleza para assumir compromissos mais sólidos com causas sociais. “Meu sonho é que isso vire um movimento de todas as empresas de beleza por um propósito maior”, afirma.

Segundo ela, a iniciativa inaugura um novo ciclo de engajamento da Mary Kay nessa agenda. “Acreditamos que será a primeira de muitas. Queremos trazer cada vez mais a comunidade — consumidoras e consultoras — para contribuir com essa causa”, diz.

A expectativa é que o recorde funcione não apenas como marco histórico, mas como ponto de partida para ampliar o alcance das ações de enfrentamento à violência contra a mulher e fortalecer um legado de mobilização contínua.