O grupo francês que mais emprega beneficiários do Bolsa Família

A cada mês, passam pelos cerca de 1.000 pontos de venda do Grupo Carrefour Brasil pouco mais de 60 milhões de clientes, quase o equivalente à população da França ou da Itália. Seus 125.000 colaboradores põem a empresa na segunda posição no ranking dos maiores empregadores privados do país — 95% dos municípios brasileiros têm menos habitantes do que o número de funcionários do grupo. No ano passado, o faturamento no Brasil foi de 121 bilhões de reais. Esses números ajudam a dar uma dimensão do impacto exercido pelo grupo com suas estratégias de sustentabilidade. “O tamanho e a presença do Grupo Carrefour Brasil nos dão a capacidade — e a responsabilidade. Nosso tamanho no Brasil é também a nossa força para fazer a diferença. Cada iniciativa que colocamos em prática tem o potencial de inspirar e gerar transformações concretas na sociedade”, diz Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil.

No Brasil, a empresa opera, além das lojas com a marca Carrefour — supermercados, hipermercados e lojas de proximidade —, o Atacadão e o clube de compras Sam’s Club, bem como postos de combustíveis, drogarias, um banco e um braço imobiliário. A operação brasileira hoje só não é líder em faturamento dentro do grupo global porque, convertidas em dólares, as receitas em reais ficam distantes das obtidas na França, sede do grupo e seu principal mercado. Ainda que o Grupo Carrefour por aqui não seja o líder em faturamento, seu tamanho faz do braço brasileiro a locomotiva para os indicadores de sustentabilidade para o Grupo no mundo. “A operação do Brasil tem um papel fundamental para o alcance das metas globais de sustentabilidade do Grupo”, diz Tropardi.

O Grupo Carrefour Brasil segue os compromissos globais, mas também se adapta aos contextos e às prioridades locais. Assim, aqui no Brasil a estratégia de sustentabilidade parte de três pilares: o primeiro é o Combate à Fome e às Desigualdades, o que inclui iniciativas na área de segurança alimentar, o desenvolvimento e a inclusão de pequenos fornecedores na cadeia de valor da empresa e a geração de emprego e de renda. O segundo é a Inclusão e Diversidade, definidas pelo combate ao racismo e pela promoção da equidade de gênero, pela inclusão de pessoas com deficiência nos quadros da empresa e pela educação e cultura de forma inclusiva. O último é a Proteção do Planeta e da Biodiversidade, o que envolve os compromissos da agenda climática, o fomento de uma cadeia de fornecimento sustentável e a circularidade, como redução de embalagens e combate ao desperdício de alimentos.

Metas traduzidas em resultados

As diretrizes de sustentabilidade são globais, mas as estratégias ganham forma localmente. No Brasil, um dos mercados mais diversos e relevantes do Grupo Carrefour, essas estratégias refletem as demandas e prioridades no país. Um exemplo é o Programa de Letramento Racial, criado em 2021 em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares e obrigatório para todos os colaboradores. O conteúdo aborda questões étnico-raciais, racismo e racismo estrutural, racismo nas relações de consumo e agenda antirracista. E todos os anos os colaboradores passam por um processo de treinamento e aperfeiçoamento.

As metas do Grupo Carrefour Brasil para o pilar estratégico relacionado à inclusão e à diversidade são ousadas. Até 2030, a empresa espera ter pelo menos 30% dos cargos executivos ocupados por mulheres e outros 30% por pessoas negras. Para os cargos de liderança, o objetivo, estabelecido há cinco anos, é de 50% para cada um dos grupos. Em 2024, o Grupo Carrefour Brasil fechou com 14% de pessoas negras e cerca de 22% de mulheres em posições executivas. Nos cargos de liderança, a ocupação era de cerca de 33% de mulheres e 35% de pessoas negras. Para esses números continuarem avançando, a empresa investe em formação. Um dos programas chama-se P.O.D.E.R., direcionado a colaboradores negros e negras para desenvolvimento pessoal e profissional, empoderamento e crescimento na carreira. No ano passado, 527 pessoas passaram por esse curso. Os melhores alunos tiveram a oportunidade de fazer mentorias com líderes negros e negras tanto de dentro quanto de fora do grupo. “O programa é uma forma de reconhecer e impulsionar talentos, garantindo que tenham acesso às mesmas oportunidades de crescimento e liderança”, afirma Susy Yoshimura, diretora sênior de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil.

Produtos orgânicos nas prateleiras: incentivo à produção e ao consumo responsável faz parte da estratégia de transição alimentar do Grupo Carrefour Brasil (Carrefour/Divulgação)

Há também um programa dedicado ao fortalecimento das lideranças femininas: o Mulheridades. Em 2022 e 2023, 2.250 mulheres participaram diretamente de três edições do programa, nos quais 120 foram selecionadas para receber mentorias de lideranças femininas do Grupo Carrefour Brasil. Em 2024, o programa foi reformulado, valorizando as trajetórias femininas em suas múltiplas dimensões e pluralidades, ampliando seu impacto.

Outro destaque é o programa de inclusão social, que dá preferência à contratação de pessoas registradas no Cadastro Único do Bolsa Família, por meio de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Já foram empregados dessa forma quase 100.000 trabalhadores, um volume de contratações do qual nenhuma outra empresa brasileira se aproxima. Desse total, 53.000 pessoas foram contratadas entre 2023 e 2024, superando em mais de cinco vezes a meta anual de 10.000 contratações. “Com esse programa colaboramos com políticas públicas de combate às desigualdades, abrindo caminhos que fortalecem a autonomia e o desenvolvimento das pessoas”, afirma Yoshimura.

Solidariedade em crises

Iniciativas relacionadas às doações de alimentos também ganham destaque no Brasil. Só em 2024, foram doadas mais de 6.500 toneladas de alimentos, parte por recursos próprios da companhia, parte em parceria com os clientes ou em iniciativas de combate ao desperdício. Essas doações beneficiam organizações sociais como a Amigos do Bem, que apoia pessoas no Sertão Nordestino, bancos de alimentos e outras obras sociais que mantêm cozinhas solidárias em diversas regiões do país.

É no dia a dia que as estratégias do Grupo Carrefour Brasil mostram sua consistência, mas os mesmos pilares de atuação orientam a empresa nos momentos mais críticos. Tome-se o exemplo das ações adotadas no Rio Grande do Sul — após as enchentes de maio de 2024, consideradas a maior tragédia climática da história do país. A empresa doou 500 toneladas de alimentos e produtos de higiene e contribuiu com o esforço logístico de fazer as doações de todo o país chegarem ao estado. Além disso, foi disponibilizado um local para que os Correios armazenassem e transportassem as doações recebidas por eles. Os preços foram congelados em todas as lojas do estado durante dois meses, no período mais grave da crise climática, como forma de garantir à população melhor acesso a itens essenciais sem reajuste num momento de alta vulnerabilidade. “Foi uma medida importante para limitar os aumentos abusivos dos preços no Rio Grande do Sul”, diz Tropardi.

Letramento racial: 100% dos colaboradores passaram pelo programa (Carrefour/Divulgação)

Uma loja em São Leopoldo, uma das cidades gaúchas mais afetadas pelas enchentes, foi transformada em abrigo para aproximadamente 1.700 animais domésticos que se perderam de seus donos. Esses pets permaneceram no local durante quase seis meses. “Cedemos o espaço, e voluntários cuidavam de organizar e tratar os animais”, diz a executiva. “Também fizemos diversas campanhas para a doação de ração.”

Parceria com os fornecedores

Do ponto de vista da sustentabilidade, varejistas como o Grupo Carrefour Brasil ocupam uma posição bastante singular. Mesmo sem produzir diretamente os itens que comercializam, esse setor tem um papel central em impulsionar a sustentabilidade em toda a cadeia de fornecedores. Nesse contexto, o Grupo Carrefour Brasil adota um trabalho pioneiro e consolidado de rastreamento e monitoramento, visando que toda a carne vendida nas lojas seja proveniente de fornecedores responsáveis e livres de áreas desmatadas.

Lideranças negras: iniciativa fomenta o crescimento profissional e a equidade racial dentro do Grupo Carrefour Brasil (Carrefour/Divulgação)

O tema é estratégico para a matriz global e reflete os compromissos do Grupo com a sustentabilidade e a produção responsável. Na prática, o Grupo atua em múltiplas frentes, incluindo engajamento com fornecedores, fomento à inovação, processos de homologação, monitoramento da cadeia e advocacy, buscando responsabilidade e impacto positivo em toda a cadeia de produção. Uma das principais frentes dessa atuação é a política de compra responsável de carne bovina do Grupo Carrefour Brasil, que se apoia em iniciativas setoriais como o Boi na Linha, liderado pelo Imaflora e pelo Ministério Público Federal, e o Protocolo Voluntário do Cerrado. Por meio desses compromissos, o Grupo reafirma sua política de não adquirir carne proveniente de fazendas com desmatamento na Amazônia ou no cerrado, nem de áreas com sobreposição a terras indígenas, quilombolas ou de conservação ambiental. Para implementar os protocolos na Amazônia, cerrado e demais biomas brasileiros, o Grupo desenvolveu um sistema próprio de homologação e monitoramento das fazendas por meio de dados e imagens via satélite, cobrindo anualmente mais de 24,6 milhões de hectares em quase 32.000 fazendas no Brasil, de todos os biomas, de onde vem a carne bovina comercializada pelo Grupo Carrefour Brasil.

Essas iniciativas fazem parte de uma estratégia mais ampla de sustentabilidade, que orienta as ações do Grupo em todo o país. A política de sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil tem duas características que a tornam particularmente consistente. A primeira delas é o planejamento de longo prazo: praticamente todos os aspectos do ESG têm metas definidas até 2040, oferecendo à companhia um norte claro sobre cada passo que precisa ser dado e quando. A segunda é que essa agenda está intimamente conectada ao modelo de negócios do Grupo. A formação de lideranças negras e femininas para cumprir as metas de diversidade em cargos executivos prepara as pessoas que vão conduzir a empresa no futuro. O esforço e os investimentos para reduzir resíduos e emissões de gases causadores do efeito estufa tanto no Grupo Carrefour Brasil quanto na rede de fornecedores contribuem para uma produção mais eficiente. Um exemplo concreto é a ampliação do uso de energia solar. Atualmente, há painéis solares instalados em 11 unidades, seja no teto, seja no estacionamento das unidades do Grupo, e outras 21 unidades já estão em instalação nos três formatos com previsão de finalização entre 2025 e 2026.

Nelcina Tropardi, vice-presidente de Assuntos Corporativos, ESG e Jurídico do Grupo Carrefour Brasil: “Nosso tamanho no Brasil é também a nossa força para fazer a diferença” (Germano Lüders/Exame)

Há ganhos de eficiência semelhantes em outras áreas, como a de embalagens. A meta do Grupo é que 100% das embalagens dos produtos de marcas próprias vendidos em suas lojas sejam recicláveis, reaproveitáveis ou biodegradáveis — hoje, mais de 70% desses itens já se encaixam nessas três categorias. Além disso, o Grupo Carrefour Brasil participa ativamente da Rede pela Circularidade do Plástico, organização que reúne 60 empresas e mais de 300 voluntários para aumentar a reciclabilidade das embalagens plásticas e a disponibilidade de matéria-prima para reciclagem. “Como elo entre indústria, gestores de resíduos, cooperativas, consumidores e demais integrantes da cadeia, o Grupo Carrefour Brasil exerce influência sobre a demanda de embalagens, o comportamento de compra consciente e a efetivação de programas de logística reversa”, diz Juliana Seidel, líder do Eixo de Design da Rede pela Circularidade do Plástico.

Outro ponto relevante é que todos os executivos têm parte da remuneração variável atrelada aos indicadores de sustentabilidade, avaliados por um índice criado pela companhia em 2018, chamado CSR Index, que mede o desempenho dos compromissos de Responsabilidade Social Corporativa e Transição Alimentar. “A transição dos sistemas alimentares, a produção regenerativa e a redução de carbono são metas de sustentabilidade, mas, mais do que isso, são objetivos de negócio que orientam o desempenho e a avaliação de todas as lideranças”, afirma Susy Yoshimura.

EDIÇÃO ESPECIAL: revista customizada traz os marcos do Grupo Carrefour no Brasil

Do combate às desigualdades com proteção da biodiversidade à inclusão de grupos minorizados, passando pela meta de oferta de alimentos com certificações sustentáveis, a jornada do Grupo Carrefour Brasil mostra como uma rede de varejo pode ser muito mais do que um canal de consumo. Pode ser uma vitrine global de práticas que transformam negócios em força social, econômica e ambiental — dentro e fora das lojas.

