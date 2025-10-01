Marca de bebida energética 100% nacional, com nome de ilha da Indonésia, será comercializada no Irã

Até o final deste ano, o Irã terá uma Baly pra chamar de sua. Mas antes que você imagine que este repórter fugiu das aulas de geografia ao colocar a paradisíaca ilha da Indonésia (escreve-se Bali), no país regido com mão de ferro pelos Aiatolás, explico: a catarinense Baly Brasil acaba de anunciar o início das vendas da sua linha Baly Energy Drink para mais quatro países, sendo três na América do Sul, e um no Oriente Médio: o Irã.

A abertura deste mercado, em que o álcool é proibido e o comércio de bebidas controlado com mão de ferro pelo Estado, é um bom termômetro do atual ritmo de expansão da empresa fundada em 1998.

Além do Irã, a Argentina, Bolívia e Suriname também passarão a comercializar os energéticos desenvolvidos em Tubarão, região Sul de Santa Catarina. Atualmente, a marca já é vendida no Paraguai, Uruguai, Chile, México e Estados Unidos.

O marco da nova fronteira para além dos países americanos foi celebrado durante a convenção internacional da empresa, que acontece em Florianópolis desde a segunda-feira e se encerra hoje (1/9). A Baly, fundada em 1998 em Tubarão, município na regão Sul de Santa Catarina, reuniu cerca de mil pessoas entre representantes e clientes de seis países.

À frente do negócio estão Dayane Titon Cardoso, Diretora Comercial e de Marketing da Baly Brasil, e Mário Júnior Cardoso, Diretor de Operações, pertencentes à segunda geração da família. Uma gestão prática,que prioriza o foco no cliente por meio do relacionamento próximo, juntamento com lançamentos inéditos, fizeram da Baly a empresa com maior taxa de crescimento do setor, ajudando a alavancar a categoria de energéticos.

O resultado do trabalho transformou essa indústria de bebidas 100% brasileira em uma referência nacional e com forte expansão internacional. Em 2025, Baly ultrapassou a líder no segmento de energéticos no Brasil, alcançando 26% de market share de volume (NielsenIQ).

Levantamento do 1º semestre de 2025 da Scanntech reforça o posicionamento: a Baly detém 80% do segmento de energéticos saborizados no Brasil, com um portfólio de 29 sabores – sete deles sem açúcar – todos sem álcool.

Entre 2022 e 2025, o mercado de energéticos cresceu 21% no país, enquanto a a Baly Brasil saltou 42%, conforme dados NielsenIQ. Somente neste ano, a empresa contratou 500 pessoas, atingindo 1,5 mil colaboradores diretos. Se contar os indiretos, passa de 5.000.

A rápida ascensão da companhia ganhou um novo capítulo no início de setembro, quando comprou em leilão as instalações da Itagres Revestimentos Cerâmicos, também em Tubarão (SC), com investimento de R$ 30,9 milhões. O movimento ampliará a capacidade da Baly e sustentará o ritmo de crescimento acelerado.

Collab com dupla sertaneja

Durante a convenção, a empresa também anunciou uma ação que resultará no lançamento do energético oficial da collab com a dupla Fernando & Sorocaba. O próximo sabor mundialmente inédito da marca de energéticos também será a “estrela da festa” em 30 edições do Churrasco On Fire.

O time de especialistas da Baly, juntamente com os astros da música sertaneja, elegeram os três finalistas: Baly Uva Verde, Baly Amora com Hortelã sem açúcar e Baly sabor Cerveja. Agora, para definir o sabor oficial da dupla, foram selecionadas 1.000 pessoas pelo Brasil votar no sabor preferido. O sabor mais votado será lançado na feira Superminas Food Show 2025, a partir do dia 21 deste mês, em Belo Horizonte (MG).

"Estamos crescendo de forma acelerada porque acreditamos nesse olhar diferenciado, que vai além do óbvio e transforma oportunidades em realidade. Esta é a essência da Baly: criar, surpreender e inspirar o mercado brasileiro a acreditar no próprio potencial”, destaca Dayane Titon Cardoso, a diretora comercial e de marketing da Baly Brasil. "Hoje somos a maior marca brasileira de energéticos. Também já atingimos o TOP 2 na preferência do consumidor brasileiro, ultrapassando multinacionais, e logo seremos a TOP 1", completa.