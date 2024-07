Macarrão de amendoim e café de açaí: confira as novidades da Naturaltech

Já ouviu falar de café de açaí? Ou já imaginou que aquele suco em pó poderia ser algo saudável? Essas foram algumas das novidades apresentadas na Naturaltech, feira que aconteceu entre os dias 12 e 15 de junho no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Considerado o maior evento do setor de produtos naturais da América Latina, a Naturaltech contou com a participação de mais de 1.700 pequenas e grandes marcas, além de estandes repletos de experiências, palestras com insights estratégicos, e a realização do 18º Fórum Internacional da Produção Orgânica e Sustentável. Confira, a seguir, alguns dos produtos lançados ou que foram destaque na feira:

A BetterPB já é conhecida entre os influenciadores fitness nas redes sociais, mas a pasta de amendoim em pó ainda é novidade para muita gente. Feita por meio de um processo mecânico, o produto tem três vezes menos calorias, menos gorduras e mais proteínas que as pastas comuns.

Suco em pó saudável

Desenvolvido pela nutricionista Graziela Caproni, os sucos em pó da Frutificado têm mais de 77% de frutas e não levam ingredientes artificiais ou aditivos. Disponível nos sabores açaí com uva, laranja com acerola, e maracujá com camomila, os sucos não precisam de refrigeração e ficam prontos em menos de 20 segundos.

Café de açaí

O café de açaí é uma novidade que vem ganhando espaço no norte do país. A bebida é feita a partir da infusão dos grãos torrados e moídos do açaí. Com um sabor que lembra o café tradicional, é uma excelente opção para quem busca uma alternativa nutritiva, mas sem a presença da cafeína. Na empresa paraense Bio Ervas, a bebida é produzida 100% do grão do açaí. Há combinações ainda dele com cacau ou cidreira.

Biscoitinho para fase de dentição

A Papapá é especialista em produtos voltados para o momento em que os bebês começam a consumir alimentos sólidos. O biscoitinho para a fase da dentição foi um dos principais destaques da Naturaltech. Feito exclusivamente com ingredientes naturais, este biscoito é sólido por fora, mas derrete na boca assim que entra em contato com a saliva, permitindo seu consumo mesmo quando os dentinhos dos bebês ainda não estão totalmente formados. Além disso, o produto ajuda a "coçar" a gengiva, aliviando o incômodo causado pelo nascimento deles.

Bebida proteica

Com 12g de proteína em sua fórmula, a Moving Protein Booster é uma bebida levemente gaseificada, contendo 100 mg de cafeína, 54 calorias e zero carboidratos em latinhas de 270ml. Sem adição de açúcares e enriquecida com Creatina, BCAA, Complexo B, Coenzima Q10, Magnésio e Potássio, é voltada para pré-treino, pós-treino e refeições rápidas, atendendo à crescente demanda por alternativas saudáveis e práticas.

“Macarrão” e “whey” do amendoim

Com apenas dois ingredientes e 40g de proteína em uma porção de 80g, uma das novidades proteicas apresentadas na feira foi o macarrão proteico de amendoim da AmendoPRO. Em forma de rigatoni, ele é apresentado como uma alternativa ao consumo de farinha branca. A marca levou ainda à feira outras novidades, como uma proteína de amendoim em pó nos sabores paçoca, capuccino e chocolate.

Dry Gin com Jambu

A Cachaça de Jambu já conquistou os bares brasileiros, mas você já ouviu falar de Gin de Jambu? O ingrediente – uma erva típica da região Norte do Brasil, especialmente do Pará –, é conhecida por causar uma leve dormência na boca. Premiada no World Gin Awards, a bebida da AMZ Tropical está disponível na versão pura, em garrafas de 700 ml, e em bebidas prontas para misturar com limão siciliano e água tônica.